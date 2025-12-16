En el Semáforo de este lunes 15 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la Encuesta de Demanda Ocupacional 2026 proyecta 425.625 nuevas contrataciones en sectores como agroexportación, minería y energía, con 72 mil empleos verdes y mayor demanda de competencias digitales. Segundo, Machu Picchu fue reconocida por séptima vez como la principal atracción turística mundial en los World Travel Awards 2025, superando el Taj Mahal y el Gran Cañón. Finalmente, el Ministerio de Salud confirmó dos casos de influenza A H3N2 en menores limeños que se recuperaron, demostrando funcionalidad del sistema de vigilancia, aunque se requiere fortalecer capacidades diagnósticas en provincias y garantizar acceso a vacunas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Crecen las oportunidades laborales para el año entrante

La Encuesta de Demanda Ocupacional 2026 proyecta 425.625 nuevas contrataciones en el sector privado formal. Este crecimiento responde a la demanda en agroexportación, minería y energía. Destaca la creación de 72 mil empleos verdes y mayor demanda de competencias digitales. Aunque persisten desafíos de habilidades técnicas, esta proyección refleja confianza empresarial y ofrece esperanza a trabajadores en Lima, Ica y Lambayeque.

🟢La joya del turismo peruano

Machu Picchu fue reconocida por séptima vez como la principal atracción turística mundial en los World Travel Awards 2025. Este galardón refleja el prestigio de la ciudadela inca, superando destinos icónicos como Taj Mahal, Acrópolis de Atenas y Gran Cañón. Aunque genera desafíos de sostenibilidad y conservación, este premio reactiva la demanda turística internacional, beneficiando la economía local y posicionando globalmente al Perú.

🔴La influenza A H3N2 llegó al Perú

El Ministerio de Salud confirmó dos casos de influenza A H3N2 subclado K en menores limeños, que ya se recuperaron. Aunque preocupante, la detección temprana demuestra funcionalidad del sistema de vigilancia sanitaria. El reto real está en mantener la contención a nivel nacional. La activación inmediata de protocolos y el monitoreo continuo son necesarios, pero insuficientes si no se fortalecen capacidades diagnósticas en provincias y se garantiza el acceso a vacunas.​