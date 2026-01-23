En el Semáforo de este viernes 23 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Alejandra Borda lidera el programa 5050 del fondo Fifty Years, que transforma investigadores en empresarios con impacto social, logrando 445 participantes y 100 start-ups con 96% de financiamiento inicial. Segundo, Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, será extraditado al Perú desde Paraguay entre el 25 y 28 de enero por crimen organizado, secuestro, robo y extorsión, con sentencia previa de 32 años. Finalmente, tres futbolistas de Alianza Lima fueron denunciados por presunto abuso sexual en Montevideo, siendo separados indefinidamente del club mientras continúa la investigación.

🟢DE INVESTIGADORES A EMPRESARIOS

Alejandra Borda, emprendedora peruana, lidera el programa 5050 del fondo Fifty Years, que ayuda a transformar a investigadores de élite en empresarios con impacto social positivo. El proyecto apoya a científicos de universidades como MIT, Stanford y Oxford para que conviertan innovaciones en start-ups útiles, promoviendo confianza y liderazgo. Hasta ahora han participado 445 personas y se han creado 100 start-ups, con un 96% que logró financiamiento inicial. La iniciativa se ha expandido fuera de EE.UU. y busca llegar al Perú.

🟢 ’EL MONSTRUO’ SERÁ EXTRADITADO AL PERÚ

Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, será extraditado al Perú desde Paraguay entre el 25 y 28 de enero tras finalizar los procesos judiciales en ese país, confirmó la fiscalía peruana. Moreno, cabecilla de la banda Los Injertos del Cono Norte, fue capturado en Asunción en setiembre del 2025 y enfrenta múltiples cargos por crimen organizado, secuestro agravado, robo y extorsión. Las autoridades han coordinado un operativo con seguridad policial y médico legista para su traslado. Él ya había sido condenado a 32 años de prisión en el Perú.

🔴 GRAVES ACUSACIONES A JUGADORES ALIANCISTAS

Según el medio argentino A24, tres futbolistas de Alianza Lima –Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña– fueron denunciados por presunto abuso sexual ante la justicia argentina por una joven de 22 años. El hecho habría ocurrido en un hotel en Montevideo, Uruguay, durante la gira del club por la Serie Río de la Plata 2026. El club decidió separar indefinidamente a los tres jugadores y abrió un procedimiento disciplinario interno mientras continúa la investigación.