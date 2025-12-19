En el Semáforo de este viernes 19 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, los Líderes Empresariales por el Cambio (LEC), evento organizado por EY y El Comercio, visitaron la sede histórica del Diario en Lima con el director periodístico Juan Aurelio Arévalo, previo a la ceremonia donde se reconocerá a 23 empresarios. Segundo, 29 agrupaciones políticas firmaron el Pacto Ético Electoral del 2026 promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, aunque Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Moderna no lo suscribieron. Finalmente, de los casi ocho millones de personas mayores de 15 años sin educación completa, solo el 2,43% la terminó mediante educación básica alternativa (EBA), modalidad que aún no recupera los niveles previos a la pandemia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un recorrido por El Comercio

Los Líderes Empresariales por el Cambio (LEC), un reconocimiento organizado por EY y El Comercio, en colaboración con la Asociación de Bancos del Perú, visitaron la sede histórica de este Diario en el Centro de Lima. Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio, acompañó a los LEC en el recorrido, parte de las actividades previas a la ceremonia final. Los Premios LEC destacan la trayectoria empresarial de los líderes que cada año son elegidos. Este año son 23 empresarios.

🟢Mayoría de agrupaciones firma el Pacto Ético Electoral

En total, 29 agrupaciones políticas ( 27 partidos y dos alianzas) que participan en el proceso electoral del 2026 firmaron ayer el Pacto Ético Electoral, que promueve el Jurado Nacional de Elecciones. El acuerdo incluye diez compromisos, como evitar la violencia en las redes sociales. Entre los partidos que no suscribieron el compromiso están Renovación Popular, de Rafael López Aliaga; Perú Libre, de Vladimir Cerrón; y Fuerza Moderna, de Fiorella Molinelli.

🔴Niveles mínimos en la Educación Básica Alternativa

Una cifra alarmante: de los casi ocho millones de personas mayores de 15 años que no terminaron el colegio, solo el 2,43% pudo hacerlo a través de la educación básica alternativa (EBA), como señala un informe de El Comercio. Esta modalidad educativa permite que el grupo mencionado acabe la educación básica regular sin dejar de trabajar. Es más, los números de EBA, respecto a la matrícula y número de docentes, aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.