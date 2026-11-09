En beneficio del usuario

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“Si no se antepone el interés de los consumidores [...], se estará creando una política industrial que elige ganadores, subsidiada por los consumidores”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hace casi dos años se promulgó la Ley 32249, que busca asegurar una generación eléctrica eficiente y diversificar la matriz energética. Para que se aplique, el Minem debe aprobar varios reglamentos; entre ellos, el reglamento de contrataciones de electricidad para usuarios regulados, del que solo existe un proyecto.

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