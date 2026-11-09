Hace casi dos años se promulgó la Ley 32249, que busca asegurar una generación eléctrica eficiente y diversificar la matriz energética. Para que se aplique, el Minem debe aprobar varios reglamentos; entre ellos, el reglamento de contrataciones de electricidad para usuarios regulados, del que solo existe un proyecto.

Los usuarios regulados –hogares y pequeñas empresas– no compran energía a las generadoras, sino a través de una distribuidora (Luz del Sur, Pluz Energía, etc.), que la adquiere mediante licitaciones o contratos bilaterales. La Ley 32249 permite a las distribuidoras licitar con nuevas opciones: comprar energía separada de la potencia –para que puedan competir RER como la solar, que solo produce de día– y hacerlo por bloques horarios; por ejemplo, base, media y punta. Esta regla ha generado controversia.

De un lado, hay quienes sostienen que las generadoras deben poder ofertar por bloques individuales y también por varios bloques atados, pues eso traerá más competencia en beneficio del usuario. De otro, hay quienes dicen que solo debería ofertarse por bloques independientes y que solo deberían participar las nuevas infraestructuras diversificadas (no está claro qué se entiende por nuevas), pues de otra manera se estancará la inversión.

En mi opinión, la segunda posición no es correcta. La Ley 32249 prevé que las ofertas adjudicadas deben ser las que de manera conjunta representen el mínimo costo para atender la demanda licitada durante todo el plazo del suministro. Es decir, la ley no manda adjudicar bloque por bloque, sino la combinación de ofertas –individuales o conjuntas– que cubra las 24 horas al menor costo total. Licitar por bloques no obliga a evaluar cada bloque por separado.

Imaginemos tres bloques. Las mejores ofertas individuales cuestan US$38, US$62 y US$85 por MWh: cubrir el día cuesta US$185. Una generadora ofrece US$42, US$53 y US$70, pero solo si se le adjudican los tres: US$165. Pierde en un bloque, pero gana el día. Si el reglamento prohíbe esa oferta, el usuario paga 12% más. Y no vale tomar los US$38 de uno y los precios del paquete del otro: estos solo existen si se contrata todo.

Más allá del plano legal, las generadoras RER pueden ofertar en bloques individuales o aliarse con otras para ofertar por las 24 horas. Una oferta conjunta tampoco implica entregar la licitación a un solo generador: puede abarcar dos bloques o solo parte del volumen. Y al ampliar las combinaciones y reducir el riesgo de una adjudicación parcial, las ofertas conjuntas bajan los precios. La licitación podrá elegir tres bloques de empresas distintas, uno de una y dos de otra, o un paquete por todo el día: lo primordial es el menor precio para hogares y pequeñas empresas.

No es una idea exótica. Chile, cuyo esquema de bloques suele citarse como ejemplo, permite además ofertas condicionadas a adjudicarse juntas. Si vamos a copiar, copiemos la versión mejorada.

Si no se antepone el interés de los consumidores sino el de los nuevos proyectos RER, se estará creando una política industrial que elige ganadores, subsidiada por los consumidores. Además, la ley no excluye a las infraestructuras existentes; hacerlo por reglamento sería ilegal y, por ley, un trato diferenciado difícil de justificar ante quien paga la tarifa.

Las RER han gozado por años de un beneficio regulatorio que no hubieran obtenido en el mercado: asegurarles una participación de hasta 5% de la electricidad generada. Ese beneficio tuvo su lógica para promover su despegue, pero no se sostiene cuando ya existe potencia instalada de 11,8% de generación solar y eólica, hay múltiples proyectos en ciernes y se prevé que al 2035 alcancen entre 27% y 45% (Valgesta, 2025).

Que el reglamento permita competir con ofertas por bloque y conjuntas, y que gane quien dé el menor costo por las 24 horas. El ganador debe ser el usuario.