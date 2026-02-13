Inicio
¿En el Perú funcionaría prohibir las redes sociales a los menores de edad?

En diciembre del año pasado, en Australia entró en vigencia una ley pionera que prohíbe las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida que ha generado diversas discusiones y que, en general, tiene posturas a favor y en contra. ¿En el Perú funcionaría una iniciativa similar? ¿También debería implementarse una norma que limite el uso de los celulares en los colegios? Los expertos Lea Sulmont Haak y Sandro Marcone dan sus perspectivas sobre el tema.

    Prohibir o no prohibir: ese no es el dilema

    Lea Sulmont Haak

    LEER ARTÍCULO
    Lea Sulmont Haak

    Prohibir las redes a los adolescentes: el búmeran que nos cae en la cara

    Sandro Marcone

    LEER ARTÍCULO
    Sandro Marcone
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En el último año, varios países –incluido el Perú– han planteado restringir el uso de celulares en las escuelas, así como prohibir o limitar el uso de las redes sociales por los menores de 16 años. El debate suele centrarse en si prohibir o no, pero esa no es la pregunta de fondo.

    Tipo de trabajo:

