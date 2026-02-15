Inicio
Opinión

En el reino de lo amoral

“A diferencia del inmoral que conoce las normas y las viola, el amoral vive en un mundo donde la conciencia y el remordimiento no existen”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Tenerlo hoy presidiendo la República nos puede ayudar a repensar la amoralidad, y no la corrupción, su hija primogénita, como la raíz oculta de nuestras desgracias colectivas". Ilustración: Giovanni Tazza
    Esta semana no solo se han abierto al público los archivos de Epstein, mostrando el nivel al que ha llegado la perversión humana escondida bajo el ala de la impunidad, sino que, casi en simultáneo, el encargado de la presidencia del Perú ha expuesto su desfachatada amoralidad. Y es que al púber “a toda máquina”, que se mimetiza detrás de casacas ‘Top Gun’, botas de faena, abalorios contra el mal de ojo (sic) y un insoportable palabreo, no le entra en su cabeza –trastornada por la vanidad– que él representa a una nación milenaria. Ciertamente, la investidura presidencial, profundamente dañada por una jauría de delincuentes, requiere de una dignidad y respeto por una encargatura que involucra a un colectivo de millones de peruanos. Una y otra vez, el abogado Jerí, siguiendo el libreto que, entre gallos y medianoche, produce la dizque oficina de comunicación de Palacio de Gobierno y su compañero de correrías, Ilich López, señala que él se guía por sus instintos, que ahora sabemos son primitivos. De ese atavismo incontrolable provienen sus súbitos antojos de chifa a la medianoche, su desesperación por comprar caramelos chinos en la tienda de un proveedor del Estado, las entrevistas a su séquito de amigotas y la carta blanca a su compadre López, para proseguir lucrando con el dinero de millones de peruanos honrados y trabajadores.

