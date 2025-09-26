La ira está a flor de piel

Ya en sucesivas encuestas de Ipsos para “Perú 21” sobre preferencias electorales, se evidenciaba el malestar de la población frente a la oferta política. El 37% responde que votará viciado o en blanco, y un 10% adicional no revela lo que hará. Así, casi la mitad del electorado no se pronuncia a favor de ninguna de las 35 opciones que se le presentan.

Una encuesta de Datum para El Comercio nos ayuda a entender por qué. A la pregunta “¿Usted siente orgullo, le es indiferente o siente vergüenza de…?”, el 4% tiene orgullo del gobierno, el 2% de los partidos políticos y el otro 2% del Congreso. Sobre “¿Qué sentimiento le genera la actual situación política del Perú?”, el 27% dice sentir molestia y cólera, el 21% tristeza y pena, el 15% frustración, y el 8% decepción. En el otro extremo, una sola respuesta optimista: el 1% dice alegría. Otra pregunta más: “¿Usted confía en los candidatos en general?”. El 84% no confía.

Datum sistematiza las respuestas y encuentra que el 31% de los potenciales electores tiene un profundo desapego político, que se puede expresar en “abstención, votar nulo, en blanco o por un candidato antisistema”. Ahí no queda la cosa. El 61% tiene una desafección media, es decir, “votará, pero con dudas, y se inclina al voto de protesta o en blanco”. Solo un 8% “confía y se siente representado”.

Todo esto se ha ido labrando desde hace tiempo y explica en mucho la elección del incompetente y golpista Pedro Castillo. Pero ha tenido una aceleración explosiva con lo que han hecho Dina Boluarte y el Congreso.

La más reciente encuesta de CPI para RPP encuentra que la aprobación de la presidenta sigue bajando (2,5%) y el Congreso está aún peor (1,9%). Se sigue consolidando, además, la percepción de que hay una alianza de facto entre la mayoría del Congreso y el gobierno.

Es en este marco que surgen las protestas de la generación Z, las que, para estándares peruanos, vienen siendo bastante nutridas.

No comparto la violencia que un sector de ellos desató, pero tampoco que la PNP –instruida por una presidenta que le teme hasta a su sombra– impida que la gente marche pacíficamente cercándolos en la plaza San Martín.

Si bien los jóvenes inicialmente se autoconvocaron por el tema de las AFP, en las siguientes expresaron la profunda indignación con lo que ocurre en la política. Quizás continúen o pierdan fuerza, pero eso no cambia en nada lo que la población siente. Al revés, indicaría que su forma de expresarse será en las urnas y que lo harán con ira.

Estamos, pues, ante un escenario que parece apocalíptico; sin embargo, hay razones para un cauteloso optimismo. Me explico: ante la pregunta de Datum: “¿Qué haría que usted no vote por un candidato?”, el 38% responde: “que tenga denuncias o investigaciones en proceso”, y un 37% adicional, algo muy similar: “Que esté asociado a delitos de corrupción”.

Así, de estar bien informados los votantes, eso excluiría de plano a cerca de 100 de los 130 congresistas; y, por el lado del Ejecutivo, descalificaría de arranque a los ministros Santiváñez y Quero, que también amenazan con postular.

Pero sería incompleto e injusto que solo rechazáramos a candidatos que vienen con ese prontuario en el pacto gobernante. Por ello, hay que promover un gran esfuerzo cívico que logre ofrecer plataformas “amigables” para que el votante pueda acceder a esa data y a otras relevantes para sus decisiones. Pero mucho más importante aún, difundir masivamente entre los votantes el cómo y el dónde acceder a esa información.

Disminuir significativamente la presencia de congresistas –y peor todavía de candidatos presidenciales– con esos antecedentes, sean de cualquier tendencia, constituiría ya un gran paso adelante para el futuro del país.