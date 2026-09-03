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Enemigo íntimo

“Los primeros escollos que el oficialismo tendrá que superar no se encuentran en el frente opuesto, sino en su propio campo”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Andina
    Composición: El Comercio / Foto: Andina

    Los últimos días han mostrado, finalmente, a un Ejecutivo en un esfuerzo sostenido por evidenciar que está a la altura de la responsabilidad asumida. Entre la presentación del Gabinete en pleno ante la Cámara de Diputados, la oficialización del pedido de delegación de facultades y la presentación de su política de comunicación, el régimen ha mostrado voluntad por ganar la iniciativa.

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