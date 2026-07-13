El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Entendiendo los desafíos

“Necesitamos hacer los ajustes necesarios y convocar a los mejores cuadros al sector público para responder a las necesidades de los peruanos”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Si hablamos de los grandes retos que deberá enfrentar el próximo gobierno, el más importante de todos es, sin duda, la incapacidad del aparato estatal para dar respuestas efectivas a las necesidades de los peruanos. Durante los últimos 25 años, el Estado no ha dejado de expandirse y, con él, el presupuesto público; sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en soluciones concretas ni en mejoras sustantivas para la ciudadanía.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.