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Entre el aplauso  y las reformas

“El gobierno debe elegir cuidadosamente a quiénes va a decepcionar con este pedido de facultades y con el proyecto de Ley de Presupuesto del próximo año”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Una agenda de reformas no puede ser monedita de oro". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Una agenda de reformas no puede ser monedita de oro". Ilustración: Giovanni Tazza

    A la espera de que el Ejecutivo envíe hoy al Congreso el pedido de facultades delegadas, es poco arriesgado pronosticar que un buen grupo de reformas que se incluyeron en el “borrador”, que fue filtrado a la prensa en las primeras horas del gobierno de Keiko Fujimori, va a quedarse en el tintero.

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