Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Entre la norma y la realidad: la promesa inconclusa de la IA

“Si bien contamos con una ley, su reglamento y una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030, los resultados aún no llegan a la ciudadanía”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Sin una rectoría fuerte, sin datos compartidos y sin financiamiento coherente, el Perú corre el riesgo de volver a perder una oportunidad clave para convertir la inteligencia artificial en una herramienta real de desarrollo".
    "Sin una rectoría fuerte, sin datos compartidos y sin financiamiento coherente, el Perú corre el riesgo de volver a perder una oportunidad clave para convertir la inteligencia artificial en una herramienta real de desarrollo".

    Las empresas y los Estados ya usan la inteligencia artificial de manera cotidiana. Lo que no es cotidiano es que la usen bien. Los pocos casos exitosos no se deben a la tecnología en sí, sino a las decisiones que la rodean.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Entre la norma y la realidad: la promesa inconclusa de la IA
    Columnistas

    Entre la norma y la realidad: la promesa inconclusa de la IA

    Tres copas al día: un hábito normalizado con consecuencias neurológicas silenciosas
    Columnistas

    Tres copas al día: un hábito normalizado con consecuencias neurológicas silenciosas

    Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable
    Columnistas

    Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable

    El Perú entre dos imperios
    Columnistas

    El Perú entre dos imperios