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Envejeciendo antes de despegar

“El Perú necesita elevar su productividad antes de que se cierre la ventana demográfica. En otras palabras, antes de que se nos pase el tren”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Diego Macera ha puesto sobre la mesa un tema crucial: la abrupta caída de la natalidad. Hoy las peruanas tienen en promedio 1,7 hijos, lo que implica que hacia el 2040 el Perú alcanzaría su pico poblacional (36 millones), cuando los mayores de 60 superarían a los menores de 15. La caída en la fertilidad tiene un impacto directo en la posibilidad de un país de crecer y desarrollarse. Cuando la mayoría de la población está en edad de trabajar y la proporción de personas dependientes, como niños y adultos mayores, es relativamente menor, surge lo que se conoce como el bono demográfico. Al tener más trabajadores, más capacidad productiva, mayor potencial de ahorro e inversión, tiene, por tanto, mejores condiciones para acelerar su crecimiento económico y reducir pobreza.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.