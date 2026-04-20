El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Equipo peruano en el Mars Desert Research Station, recocimiento al actor Ramón García y el operador que ‘centraba’ cargamentos de oro

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 20 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El actor peruano Ramón García, quien participó en las dos temporadas de la serie 'The young pope', de HBO. (Foto: Eduardo Cavero)
    El actor peruano Ramón García, quien participó en las dos temporadas de la serie 'The young pope', de HBO. (Foto: Eduardo Cavero)
    / EDUARDO CAVERO

    En el Semáforo de este lunes 20 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: a comienzos del próximo año, un equipo peruano regresará a la Mars Desert Research Station, una estación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) donde se simula la vida en una base del planeta Marte. El segundo tema: el actor peruano Ramón García Monteagudo ha sido reconocido con el Premio Luces a la Trayectoria. Por último: un operador logístico de una empresa de transportes y almacenamiento de carga sería un personaje clave en los robos de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.