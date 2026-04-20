Equipo peruano en el Mars Desert Research Station, recocimiento al actor Ramón García y el operador que ‘centraba’ cargamentos de oro

En el Semáforo de este lunes 20 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: a comienzos del próximo año, un equipo peruano regresará a la Mars Desert Research Station, una estación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) donde se simula la vida en una base del planeta Marte. El segundo tema: el actor peruano Ramón García Monteagudo ha sido reconocido con el Premio Luces a la Trayectoria. Por último: un operador logístico de una empresa de transportes y almacenamiento de carga sería un personaje clave en los robos de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Equipo peruano en el Mars Desert Research Station

A inicios del 2027, un equipo peruano volverá a formar parte de la Mars Desert Research Station, una estación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) donde se simula la vida en una base de Marte. Será la sexta tripulación peruana que participará en este programa. El equipo está formado por un grupo multidisciplinario que lidera Noelia Caballa Huamán, bioingeniera que ya tiene experiencia en misiones análogas, por su presencia en la Lunar Research Station, en Polonia.

🟢 Un merecido reconocimiento para Ramón García

En sus casi 50 años de carrera (que cumplirá en el 2027 ), el actor peruano Ramón García Monteagudo ha destacado en el teatro, el cine y la televisión, sea en producciones peruanas como de fuera del país. Con tremendo camino actoral, este año El Comercio lo ha reconocido con el Premio Luces a la Trayectoria. “Agradezco los reconocimientos, pero para mí el mayor premio sigue siendo poder dejarle algo a la gente: que una obra haga pensar”, dijo en una entrevista con este Diario a propósito del reconocimiento.

🔴 El operador que ‘centraba’ cargamentos de oro

En la trama de los robos de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal, una pieza clave era un operador logístico del sector transporte, como reveló un informe de nuestra Unidad de Investigación. Se trata de José Alberto Barba Huamán, quien figura como gerente de una empresa dedicada al transporte y almacenamiento de carga. Según la PNP, él ‘marcaba’ a quienes trasladaban el oro e informaba a miembros de Los Injertos del Callao, como en el reciente y sonado asalto que hubo en la Costa Verde.