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Es solo información : habilidades salvavidas

“La estrella que nos guía debería ser que, a pesar de que la IA quiere hablar como nosotros y quiere razonar como nosotros, nunca se va a comparar con la perspectiva humana”.

    Valeria Morante
    Por

    Gerente regional de employee experience en Emerson Europa

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Información pública (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Información pública (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Allá en el 2019, cuando en la Universidad de Lima tenía que presentar trabajos finales, había que citar con APA. Recuerdo dos tipos cruciales. La paráfrasis, donde uno tenía que decir con sus palabras qué querías decir con esta cita. Y la cita textual, que después de copiar y pegar, uno justificaba por qué esta cita era tan importante que tenías que mencionar tal y como el autor lo había descrito, con sus palabras.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.