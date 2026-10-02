Esa foto no les gusta

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“Juntos por el Perú se va quedando solo en su intento de oponerse a todo”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Dime qué vas a presentar para oponerme. Esa parecería ser la actitud de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, pero negarse a todo sin mayores argumentos ya le está pasando factura, incluso más rápido de lo que ellos hubieran calculado.

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