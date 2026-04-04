Inscripciones al programa de corresponsales de El Comercio; el PJ confirma la reclusión de Vizcarra y la ONPE anuncia segunda jornada de capacitación tras bajo índice de asistencia

En el Semáforo de este sábado 4 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, escolares peruanos pueden inscribirse hasta el 5 de abril como corresponsales de El Comercio para recibir formación periodística; segundo, el expresidente Martín Vizcarra seguirá en prisión por corrupción mientras el Poder Judicial resuelve su apelación; finalmente, la ONPE alertó que apenas el 37,8% de los miembros de mesa han sido capacitados, por lo que mañana realizará una segunda jornada presencial.

🟢UNA VOZ PARA LOS ESCOLARES

El Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio invita a escolares de todo el Perú a inscribirse hasta el 5 de abril. Los participantes recibirán capacitación periodística y publicarán sus propias notas. La iniciativa busca fomentar el pensamiento crítico y dar voz a los jóvenes, especialmente en contexto electoral. Para inscribirse, el tutor deberá ingresar a la web de EC, completar el formulario, descargar y rellenar los documentos solicitados y enviar todo mediante correo electrónico a corresponsales@comercio.com.pe.

🟢VIZCARRA CONTINUARÁ TRAS LAS REJAS

El Poder Judicial determinó que el expresidente Martín Vizcarra continuará en prisión mientras se resuelve su apelación contra la condena de 14 años por corrupción. Un tribunal rechazó anular la decisión en primera instancia que ordenó ejecutar provisionalmente su sentencia. Especialistas señalan que es poco probable que obtenga libertad mediante recursos legales en el corto plazo, mientras el proceso sigue en segunda instancia.

🔴FALTAN CAPACITACIONES

La ONPE informó que hasta hace unos días se contabilizaba que, de 834.660 ciudadanos elegidos miembros de mesa para las elecciones generales, se ha logrado la capacitación de 315.208; es decir, el 37,8% apenas. En Tumbes, Apurímac y San Martín se ha capacitado a más de la mitad de los elegidos, mientras que Ucayali y Lima Metropolitana son las zonas con menos miembros capacitados. En ese sentido, el organismo electoral recordó que mañana se realizará la segunda capacitación presencial. Para ello se mantendrán los 4.211 locales habilitados en la primera fecha.