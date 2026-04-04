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Inscripciones al programa de corresponsales de El Comercio; el PJ confirma la reclusión de Vizcarra y la ONPE anuncia segunda jornada de capacitación tras bajo índice de asistencia

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 4 de abril.

    Redacción EC
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    lima 18 de noviembre de 2025
    lima 18 de noviembre de 2025
    / JOEL ALONZO

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