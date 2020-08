“Los Niños del Milenio” es un estudio de largo plazo en el que se documenta la trayectoria de más de 1.700 familias desde el año 2002. Este estudio es llevado a cabo por la Universidad de Oxford y en trabajo conjunto con GRADE. En el contexto del estado de emergencia, los investigadores han contactado a los jóvenes a través de una encuesta telefónica realizada entre junio y julio del 2020, con el objetivo de explorar el impacto que está ocasionando la pandemia en la salud, el bienestar, la transición al mercado laboral y la educación en jóvenes que, al día de hoy, tienen entre 19 y 26 años. Estos resultados son importantes porque ayudan a entender no solo el comportamiento de los hogares y, en particular, el de los jóvenes, sino también a explorar las causas de sus decisiones y, más adelante, sus consecuencias. La primera ronda de llamadas telefónicas arroja resultados interesantes.

Primero. Durante la cuarentena, el 47% de los hombres y el 25% de las mujeres tuvo que salir de sus viviendas para trabajar, incluso sin permisos laborales. Esto haría notar que muchos hogares no pudieron cumplir estrictamente con la cuarentena por la urgencia de satisfacer sus necesidades básicas.

Segundo. La cuarentena tuvo un impacto significativo en el empleo. Para los jóvenes de la generación mayor (26 años), 7 de cada 10 experimentaron una reducción parcial o total de sus ingresos y solo el 17% de ellos pudo trabajar remotamente. De hecho, en comparación con el 2016, el 56% de los trabajadores formales fueron afectados, mientras que el 76% de los informales sufrieron consecuencias negativas. De los resultados, aún no es claro si los efectos que se están observando serán permanentes o transitorios. Para ello, el estudio ha organizado dos rondas telefónicas y la encuesta de la sexta ronda en el 2021.

Tercero. Los bonos del Gobierno llegaron en mayor magnitud a los más vulnerables, pero no llegaron a todos. El estudio encuentra que el 42% de los hogares recibió algún bono, sobre todo aquellos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria y con poca logística para cumplir con la cuarentena. Sin embargo, los bonos no llegaron a cubrir a todos los vulnerables. De hecho, el 16% de los hogares se quedó sin comida durante la cuarentena y más de la mitad de los nuevos hogares que sufría inseguridad alimentaria no recibió bono alguno.

Cuarto. Para los jóvenes de la generación menor (19 años), el 55% de los que estaban estudiando tuvo que dejar de hacerlo y el 41% de los que pensaban en matricularse finalmente no lo hizo. Asimismo, se observa una alta proporción de hogares que acceden a educación remota. No obstante, esta se reduce con la edad y para los hogares más vulnerables. Es sorprendente que casi más del 90% de los niños de entre 6 y 18 años ha tenido acceso a la educación remota mientras que para los mayores de 19 años el 68% de hombres y el 73% de las mujeres tuvo acceso. Esto haría notar que ha sido costoso para las instituciones de educación superior adaptarse a la educación virtual.

Por último. El 8% de hogares urbanos reportó más casos de infección o de indicios de infección por COVID-19 (una tasa mucho más alta que en zonas rurales), de los que solo el 35% fue testeado con pruebas rápidas, y el 3% fue tratado en un establecimiento de salud mientras el 68% en casa.

Estudios como el de “Niños del Milenio” contribuyen no solo a la academia, sino también a la elaboración de políticas públicas. Observar y entender las trayectorias de las familias durante 20 años, y sus respuestas a choques como el que estamos viviendo, son insumos que facilitan el diseño y la focalización de los programas públicos. En ese sentido, las felicitaciones a este gran estudio y a todos los colaboradores. Esperemos los resultados de las siguientes dos rondas.