Allá por el paleolítico superior, cuando cursaba mis primeros años escolares y lucíamos el uniforme gris que competía con el cielo limeño, recuerdo que nuestro colegio nos exigió que todos llevásemos su insignia prendida en la chompa. Era una medida disciplinar y, asumo, también simbólica. Cada cierto tiempo, las profesoras revisaban que la norma se cumpliese o había revisiones sorpresivas en los patios. Incumplirla generaba un tipo de anotación que, en realidad, uno nunca sabía qué significaba. Pero definitivamente venía acompañado de un resondro público. Hasta aquí los hechos. Sin embargo, entre los niños creció una leyenda urbana que rezaba que el castigo era “ser llevado a la dirección”; es decir, ser apartado del planeta Tierra. Un episodio que ha quedado en mi memoria es el de un rumor de redada durante un recreo que desencadenó no solo el pánico, sino también el surgimiento de una banda de compañeritos que se ufanaban de trabajar para los profesores y que jaloneaban a los que no tenían insignias para entregarlos a las autoridades. Era una suerte de bullying infantil, pues era una ocasión para empujar, arrastrar por los suelos y agredir a los niños sin insignia. El detalle era que los niños malvados, que fungían como fiscalizadores, tuvieron pronto muchos seguidores que los ayudaban en sus travesuras porque era una forma rápida de colocarse en el lado más cómodo y seguro del patio; es decir, en el de los que castigaban.

Estas prácticas de inventar historias a partir de rumores y del “ampay me salvo” asumiendo posturas que atacan al otro se han mudado del patio escolar al Internet de hoy. Haciendo una revisión en los medios de comunicación, veo que en los últimos dos meses, tanto en la política como en la farándula y en las redes sociales, se han presentado audios, chats o fotos, publicados de forma legal –o no– y a partir de goteos, que han generado interpretaciones emocionales que, juntando piezas, aseguraban tener “el cuento completo”. Definitivamente, nuestro cerebro encuentra placer al completar historias y esta sensación debe de haberse potenciado con el encierro masivo que vivimos. A su vez, estas historias y la facilidad con la que hoy se difunden públicamente han servido como herramientas para confrontar al poder, potenciando la función de vigilancia que siempre ha tenido el chisme. La increíble crisis política de la semana pasada fue solo un ejemplo más.

En lo personal, soy de los que creen que hay intereses económicos detrás de un inoportuno y absurdo pedido de vacancia que no hace sino revelar lo frágiles que son nuestras estructuras políticas que pueden ponerse en zozobra a partir de conflictos personales aprovechados maquiavélicamente. También es digno de subrayar que ya debería dejar de ser costumbre ver a congresistas que creen que insultando o gritando van a convencernos de que tienen la razón. Este uso de la oratoria nos hace entender por qué Sócrates siempre sospechó de la retórica y prefirió la razón y, bueno, también por qué los políticos lo obligaron a beberse la cicuta.

No obstante, me doy cuenta de que tomando un solo lado de la ecuación no se logra entender el por qué de la popularidad de los grupos políticos que son –vaya combinación– o bien autoritarios, o bien fundamentalistas, o bien populistas. Esto vuelve invisible a un porcentaje mayoritario de la población que reclama pragmatismo, porque no siente el impacto de los bonos ni de las políticas sociales, pero sí una suerte de discriminación institucionalizada. Aquí no hay un bello discurso democrático o promesas de leyes que valgan.

Es tiempo de mirar más allá de nuestra posición o de mirarnos observando nuestra posición, pues estamos cayendo en una espiral de conformismo alimentada por una supuesta superioridad moral que nos permite juzgar y sentirnos redimidos, pero que no busca frenar el sistema de votación que nos otorga un Congreso que siempre nos pone en riesgo. Es tiempo, también, de abandonar nuestra idea de pretender que tenemos la razón y, más bien, de promover una educación para todos que nos lleve a no sentirnos cómodos de estar en lo cierto y a escuchar puntos de vista distintos a los que damos desde nuestra torre de marfil. Por último, es tiempo de mirar cómo, sin querer, nos hemos mudado a Internet, confundiéndola con el espacio público. Así no es la realidad. La plantilla de Internet es lineal y ofrece opciones de A y B; de estar a favor o en contra. De ahí que sean tan fáciles los linchamientos colectivos, el tomar partido por un lado sin oír al otro y, sobre todo, el juzgar sin escuchar, perdiendo el sentido del intercambio. No debemos confundir una tecnología que nos es útil con un molde que nos impide la discusión alturada y propositiva.

Ahora que muchas clases y seminarios se dictan por redes vemos cómo usamos la cámara y la pantalla casi como espejo para arreglarnos. Esta es una dulce metáfora: que la pandemia sea una ocasión para mirarnos y aprender.