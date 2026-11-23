Una vez más, los cambios en la gerencia general de Essalud ponen en evidencia uno de los problemas estructurales más graves de esta institución: la inestabilidad de su conducción y la ausencia de una gobernanza que garantice una gestión profesional, independiente y orientada a resultados. El problema no es quién ocupa el cargo, sino un modelo institucional que mantiene decisiones fundamentales para la salud de millones de peruanos sujetas a la discrecionalidad política.

Essalud no puede seguir funcionando como una entidad en la que cada cambio de autoridades trae consigo nuevas designaciones, reemplazos gerenciales y modificaciones de prioridades. Una institución de esta magnitud necesita continuidad, planificación de largo plazo y rendición de cuentas. Nada de ello es posible cuando la estabilidad de sus funcionarios depende más de decisiones políticas que de su desempeño.

Las consecuencias las sufren millones de asegurados: largas esperas para conseguir citas, desabastecimiento de medicamentos, postergación de cirugías y servicios deficientes. Detrás de estos problemas existe una causa estructural que suele quedar relegada: la debilidad de su gobierno institucional.

Conviene recordar algo fundamental: Essalud se financia principalmente con los aportes de los empleadores en beneficio de sus trabajadores. No se trata de una entidad sostenida fundamentalmente con impuestos generales, sino de un seguro social financiado por el empleo formal. Por ello, resulta lógico que quienes aportan los recursos y quienes reciben las prestaciones tengan un papel decisivo en su conducción.

Actualmente, Essalud cuenta con un consejo directivo tripartito, integrado por representantes del Estado, los empleadores y los asegurados. Sin embargo, este diseño no ha impedido la interferencia política ni ha garantizado una gestión eficiente. Es momento de cambiarlo.

El Congreso debe aprobar una ley que reforme la gobernanza de Essalud y establezca que su consejo directivo sea elegido y conducido principalmente por representantes de los empleadores y de los trabajadores asegurados, mediante mecanismos transparentes y representativos, con exigentes requisitos de idoneidad y experiencia. El Estado debe mantener participación, pero no el control político de la institución.

Esta reforma debe otorgar al consejo directivo facultades efectivas para designar, mediante procesos meritocráticos y competitivos, al presidente ejecutivo, al gerente general y a los principales funcionarios gerenciales, así como para evaluar su desempeño y disponer su remoción sobre la base de criterios objetivos.

Asimismo, sus integrantes deben contar con mandatos estables y responsabilidades claras, acompañados de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas. Los aportantes y asegurados tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos y qué resultados se obtienen.

No se trata de privatizar Essalud ni de sustituir la discrecionalidad política por intereses particulares. Se trata de proteger los recursos de la seguridad social, profesionalizar su administración y colocar al asegurado en el centro de las decisiones.

El país no necesita seguir cambiando nombres mientras los problemas permanecen. Necesita cambiar las reglas que permiten que Essalud continúe sometido a los vaivenes políticos.

La salud de millones de trabajadores y sus familias exige una reforma impostergable de su gobernanza. Essalud necesita instituciones fuertes, no funcionarios de turno.