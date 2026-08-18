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EsSalud: institución capturada que se grafica en la planilla y las remuneraciones

“La verdadera modernización de EsSalud empieza por recuperar su gobernanza desde un consejo directivo reformado según las mejores prácticas de gobierno corporativo”.

    Cesar Chaname-Zapata
    Por

    Ex miembro del Consejo Directivo de ESSALUD (2022-2026)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    EsSalud atraviesa la crisis más profunda de los últimos 30 años de su vida institucional. Y si bien el debate público se enfoca y concentra en el desabastecimiento de medicamentos, las largas listas de espera, la falta de especialistas o los problemas de infraestructura; todos estos son sólo consecuencias de su problema más profundo: su captura institucional por intereses subalternos que ha generado una crisis de gobernanza.

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