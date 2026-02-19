El Comercio
Estabilidad e institucionalidad

“En materia electoral, el impacto de la remoción de José Jerí parece menor”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio
    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio

    Con la reciente remoción de José Jerí, son ocho los presidentes que han transitado por Palacio de Gobierno desde julio del 2016. De ellos, solo Francisco Sagasti completó el encargo. Evidentemente, estamos ante un grave problema de estabilidad y, en consecuencia, de predictibilidad. Una mirada pesimista podría decir que nada cambia. En el Parlamento, de hecho, su composición se mantiene intacta.

    Estabilidad e institucionalidad
