🟢El crecimiento continúa

El consumo masivo en hogares peruanos cierra el 2025 con crecimiento sostenido, impulsado por mayor estabilidad económica. Con tasas superiores al 3,6% trimestral, la dinámica refleja que el empleo formal tiene una tendencia creciente y es una buena noticia para la economía nacional. Para el 2026 se proyecta continuar el crecimiento pero de forma moderada entre 2% y 3% y con un ritmo contenido debido a que se trata de un año electoral.

🔴Indebida gestión

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el presidente de Acción Popular y exalcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, presuntamente gestionó puestos en el Congreso para afiliados partidarios. Mensajes de WhatsApp de setiembre 2024 difundidos por este Diario evidencian coordinación explícita: Chávez negó esta interferencia, y señaló que se trata de una versión manipulada. Los contratados carecían de formación especializada, desplazando a profesionales calificados con sueldos superiores a S/15.000.

🔴Lamentable pérdida

Carlos Anderson Ramírez, economista y congresista no agrupado, falleció el 26 de diciembre a los 65 años. Su muerte representa una pérdida significativa para el debate parlamentario peruano. Anderson se destacó por sus análisis en diversos medios de comunicación (incluido este Diario). El legislador mantuvo coherencia con sus convicciones. Su talante democrático permitía diálogos respetuosos incluso con adversarios políticos. Que descanse en paz.