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Estados Unidos, China y la carrera por la inteligencia artificial

“La cuestión clave es si Donald Trump y Xi Jinping podrán aprovechar su cumbre en la Casa Blanca para sentar las bases de un diálogo permanente sobre IA entre ambos países”.

    Ian Bremmer
    Por

    Presidente de Eurasia Group

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Apenas tres meses después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en el 2025, lanzó una nueva guerra comercial contra China. No salió bien. El 2 de abril del 2025, anunció un arancel del 34% para todas las importaciones chinas. Dos días después, Beijing dejó claro que estaba dispuesto a responder con dureza: impuso un gravamen equivalente del 34% a todos los productos estadounidenses y aplicó de inmediato controles a la exportación de siete elementos de tierras raras y de imanes críticos de tierras raras, componentes esenciales de diversos bienes de consumo y equipos militares del siglo XXI.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.