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Estados Unidos y el Perú: 200 años de historia y un brillante porvenir

“Tras dos siglos, la relación entre el Perú y los Estados Unidos es una amistad con logros reales que sigue evolucionando”.

    Bernie Navarro
    Por

    Embajador de Estados Unidos en el Perú

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    Ilustración; Giovanni Tazza
    Ilustración; Giovanni Tazza

    Mañana se cumplen 200 años desde que nuestros países establecieron relaciones diplomáticas. Dos años antes, el Perú había ganado la batalla final por su independencia. Estados Unidos, que había hecho lo propio solo 50 años antes, fue una de las primeras naciones en reconocer a la joven república. Dos siglos después, seguimos unidos por nuestro compromiso con la libertad en nuestra región.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.