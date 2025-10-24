Este partido recién empieza

A dos semanas de haberse instalado el gobierno de José Jerí, el Gabinete que preside Ernesto Álvarez obtuvo un holgado resultado en el Congreso, que le otorgó la confianza con 79 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones.

Álvarez acudió al Congreso una semana después de la marcha de protesta, la misma que terminó en actos de violencia contra la policía y una persona muerta: a Eduardo Mauricio Ruiz Sanz le alcanzó la bala que disparó el suboficial de tercera Luis Magallanes.

Con esa pesada mochila acudió Álvarez y su Gabinete al Congreso. Fue luego de que las cámaras de seguridad y otros estudios forenses dieran cuenta de que Magallanes disparó al suelo tras haber escapado de una multitud que descubrió que era un policía encubierto y lo atacó. Además, el informe de balística forense concluye que el cuerpo de Ruiz “presenta orificio de entrada de bala por rebote”.

La celeridad en la reacción evitó que el penoso asunto escalara. Ninguna marcha debe terminar con una persona fallecida, y mucho menos derivar en actos de violencia contra la autoridad.

Así, una vez instalado el gobierno y dando sus primeros pasos, es más que evidente que la lucha contra el crimen y la inseguridad es prioridad para el gobierno de transición.

Se ha declarado un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, y se espera que esta vez sea diferente; de lo contrario, será un nuevo fracaso. La medida tiene un plazo de 30 días y pasado este tiempo se exigirán resultados.

La medida viene acompañada de gestos que colocan en primera fila al presidente Jerí, con acciones en los penales y en operativos en el Callao. ¿Es esto suficiente? Claro que no, pero se evidencia –al menos en la forma– un cambio de timón en la guerra contra la delincuencia que claramente vamos perdiendo.

Otra cosa innegable es el entusiasmo que ha despertado en algunos el estilo de Jerí: su modo de hacer política, de responder personalmente a comentarios en las redes sociales, su mensaje de menos de un minuto para declarar el estado de emergencia. Para muchos, es la energía de la juventud; para otros, un rostro fresco en la clase política.

Más allá de los gestos, el manejo en las redes sociales y el sello que Jerí le imprime a la Presidencia de la República, el gobierno tiene la prioridad de lograr revertir la inmanejable situación de inseguridad ciudadana y, además, asegurar unas elecciones libres, transparentes y seguras.

Al Gabinete de Álvarez y al presidente Jerí les han dado un balón de oxígeno que les debe alcanzar nueve meses, hasta que asuma la administración que se elija el próximo año. Además, la paciencia se acaba.

El aire no es eterno, así que este debe administrarse adecuadamente. Este partido recién empieza.