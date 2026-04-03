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Estudiantes de la Udep participan de audiencia universitaria, Alessandro de Souza gana la Copa del Mundo de tiro y la inflación limeña sube a 3,8 % en marzo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 3 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Alessandro de Souza
    Alessandro de Souza

    En el Semáforo de este viernes 3 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la Universidad de Piura debatieron problemas nacionales y prepararon preguntas electorales en las Audiencias Universitarias de El Comercio; segundo, el peruano Alessandro de Souza ganó la Copa del Mundo de tiro en Marruecos igualando el récord mundial; finalmente, la inflación limeña alcanzó 3,8% en marzo por factores energéticos, situación que el Banco Central de Reserva mantiene bajo monitoreo.

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