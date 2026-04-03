Estudiantes de la Udep participan de audiencia universitaria, Alessandro de Souza gana la Copa del Mundo de tiro y la inflación limeña sube a 3,8 % en marzo

En el Semáforo de este viernes 3 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la Universidad de Piura debatieron problemas nacionales y prepararon preguntas electorales en las Audiencias Universitarias de El Comercio; segundo, el peruano Alessandro de Souza ganó la Copa del Mundo de tiro en Marruecos igualando el récord mundial; finalmente, la inflación limeña alcanzó 3,8% en marzo por factores energéticos, situación que el Banco Central de Reserva mantiene bajo monitoreo.

🟢AUDIENCIA UNIVERSITARIA EN PIURA

Siguiendo con el programa de Audiencias Universitarias de El Comercio, estudiantes de la Universidad de Piura participaron en un taller donde debatieron problemas del país y prepararon preguntas para candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Los jóvenes abordaron temas como seguridad ciudadana, salud, educación y minería informal, mostrando preocupación por el aumento del crimen. Además, recibieron orientación sobre el proceso electoral 2026.

🟢EL CAMPEÓN MUNDIAL DE TIRO ES PERUANO

El tirador peruano Alessandro de Souza Ferreira hizo historia al ganar la Copa del Mundo de tiro en Tánger, Marruecos, en la modalidad trap, igualando el récord mundial con 27 platos en la final. Clasificó quinto entre 84 competidores y superó a rivales de alto nivel. Con más de 20 años de carrera y participación en Tokio 2020, se consolida como referente del tiro peruano. Además, es hincha de Alianza Lima y embajador del club.

🔴LA INFLACIÓN AUMENTÓ EN EL ÚLTIMO MES

La inflación en Lima alcanzó 3,8% en marzo, impulsada por la crisis del gas natural y el alza internacional del petróleo. Estos factores elevaron los costos de transporte y producción, generando presión en diversos precios. Especialistas señalan que el impacto sería principalmente transitorio, aunque advierten riesgos si persisten los choques externos. El Banco Central mantiene expectativas dentro del rango meta, pero monitorea posibles efectos prolongados en la economía y el poder adquisitivo de los hogares.