Ética investigará a Julián Pérez Mallqui, Julio Velarde recibe Premio Legado Perú y alertan riesgo por El Niño en Lima

En el Semáforo de este martes 1 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Comisión de Ética aprobó investigar al diputado Julián Pérez Mallqui por presunta violencia contra su expareja. Segundo, Julio Velarde recibió el Premio Legado Perú 2026 por sus dos décadas al frente del BCR. Finalmente, 2,2 millones de personas están expuestas a 119 puntos críticos en Lima ante El Niño, lo que exige medidas urgentes de prevención.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Justicia sin dilación

La Comisión de Ética actuó con firmeza al aprobar por unanimidad, seis votos a favor, investigar al diputado Julián Pérez Mallqui por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Que la comisión respalde sin fisuras el informe de la secretaría técnica, días después de la denuncia, envía una señal clara: ningún cargo público protege a quien agrede. Corresponde ahora que la investigación sea rigurosa y transparente, y concluya con sanción ejemplar si los hechos se confirman, sin dilaciones.

🟢Un merecido reconocimiento

Reconocer a Julio Velarde con el Premio Legado Perú 2026 es un homenaje merecido a las dos décadas de conducción responsable del Banco Central de Reserva. Bajo su gestión, la inflación promedio se mantuvo en 3,2%, una de las más bajas de la región, consolidando al BCR como una isla de eficiencia dentro del Estado. Su ratificación por cinco gobiernos confirma un consenso poco común. Y con este premio, El Comercio y la UPC celebran una trayectoria que trasciende las coyunturas políticas del país.

🔴Desidia estatal frente a un riesgo anunciado

Que 119 puntos críticos amenacen a Lima ante El Niño, con 2,2 millones de personas expuestas en 18 distritos de riesgo muy alto, expone años de desidia estatal. La ANA ni siquiera respondió las consultas de este Diario, mientras expertos advierten que colocar rocas sin diseño técnico resulta insuficiente. Las autoridades deben dejar la improvisación: urgen estudios hidráulicos serios, mantenimiento oportuno y fiscalización contra la ocupación de los cauces, antes de que la próxima crecida cobre vidas.