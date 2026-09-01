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Ética investigará a Julián Pérez Mallqui, Julio Velarde recibe Premio Legado Perú y alertan riesgo por El Niño en Lima

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 1 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)
    / Leonardo Cuito

    En el Semáforo de este martes 1 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Comisión de Ética aprobó investigar al diputado Julián Pérez Mallqui por presunta violencia contra su expareja. Segundo, Julio Velarde recibió el Premio Legado Perú 2026 por sus dos décadas al frente del BCR. Finalmente, 2,2 millones de personas están expuestas a 119 puntos críticos en Lima ante El Niño, lo que exige medidas urgentes de prevención.

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