El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Europa: ¿protestas espontáneas o patrón de desestabilización?

“El derecho a protestar es irrenunciable, pero el derecho a destruir, saquear o poner vidas en peligro ¡no existe!“.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rüa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rüa

    La violencia registrada en algunas ciudades de Francia, Italia y España no puede despacharse como una sucesión de incidentes aislados. Las convocatorias anónimas en redes, la migración hacia grupos cerrados y la reproducción de métodos que desembocan en vandalismo, incendios y saqueos obligan a investigar si existen conexiones deliberadas más allá de la “imitación espontánea”.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?