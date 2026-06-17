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Éxito de Buse en ATP Queen’s; Z Buss sufre cuatro atentados y nueve congresistas vinculados con Antauro Humala

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 17 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    FOTO - AFP)
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    / FILIPPO MONTEFORTE

    En el Semáforo de este miércoles 17 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse debutó con triunfo en césped al vencer a Marcos Giron en el ATP 500 de Queen’s, logrando un hito para el tenis peruano que no se veía desde el 2003, y ahora enfrentará a Brandon Nakashima. Segundo, Z Buss sufrió cuatro atentados en Lima en menos de dos semanas, en un contexto de extorsiones atribuidas a la banda criminal La Federación. Finalmente, un informe advierte que nueve virtuales congresistas tendrían vínculos con Antauro Humala, y seis de ellos registran condenas por distintos delitos.

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