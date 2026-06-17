Éxito de Buse en ATP Queen’s; Z Buss sufre cuatro atentados y nueve congresistas vinculados con Antauro Humala

En el Semáforo de este miércoles 17 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse debutó con triunfo en césped al vencer a Marcos Giron en el ATP 500 de Queen’s, logrando un hito para el tenis peruano que no se veía desde el 2003, y ahora enfrentará a Brandon Nakashima. Segundo, Z Buss sufrió cuatro atentados en Lima en menos de dos semanas, en un contexto de extorsiones atribuidas a la banda criminal La Federación. Finalmente, un informe advierte que nueve virtuales congresistas tendrían vínculos con Antauro Humala, y seis de ellos registran condenas por distintos delitos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢OTRO TRIUNFO HISTÓRICO PARA NACHO BUSE

Ignacio Buse debutó en su primera temporada de césped con éxito. En el ATP 500 de Queen’s, Nacho venció al estadounidense Marcos Giron. Este triunfo representa otro hito histórico para el tenis peruano: la última vez que tuvimos un representante nacional sellando victorias en esta superficie fue Iván ‘Chino’ Miranda en el torneo de Newport en el 2003. Ignacio ahora se enfrentará en octavos de final a otro estadounidense, Brandon Nakashima.

🔴LOS ATENTADOS A Z BUSS

La empresa de transporte interprovincial Z Buss sufrió cuatro atentados en menos de dos semanas en Lima, incluidos balaceras y el lanzamiento de una granada y un explosivo artesanal. Las investigaciones apuntan a la banda criminal La Federación, que exige pagos extorsivos a empresas y colectiveros que cubren rutas hacia el norte chico. Según fuentes policiales, esta organización estaría integrada por extranjeros y busca controlar la zona. Los ataques reflejan cómo las extorsiones, antes concentradas en el transporte urbano, alcanzan ahora al transporte interprovincial.

🔴EL CÍRCULO DE ANTAURO

Un informe de El Comercio señala que al menos nueve virtuales congresistas elegidos mantienen vínculos políticos con Antauro Humala. Seis integran el Partido Cívico Obras y tres pertenecen a Juntos por el Perú. Entre ellos figuran exmilitantes de agrupaciones vinculadas al etnocacerismo y personas con antecedentes judiciales. Según el reporte, seis de los nueve declararon condenas al inscribir sus candidaturas, por delitos como peculado, contrabando, difamación, violencia familiar y tenencia ilegal de armas. Analistas advierten que podrían conformar una bancada afín a Humala.