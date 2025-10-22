En el Semáforo de este miércoles 21 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el tenor peruano Iván Ayón-Rivas, ganador del concurso Operalia en 2021, se presenta hoy en el Teatro Municipal de Lima y próximamente actuará en escenarios europeos. Segundo, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que 2025 ha sido uno de los peores años para la libertad de prensa en Perú, con asesinatos de periodistas y múltiples agresiones. Finalmente, el Consejo Fiscal advirtió que el actual Congreso aprobó más del triple de leyes con impacto fiscal adverso que en los últimos 15 años, con un costo anual superior a S/36 mil millones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Concierto de tenor peruano en el Teatro Municipal de Lima

Iván Ayón-Rivas, el tenor peruano más exitoso de su generación, se presenta hoy en un gran escenario: el Teatro Municipal de Lima. El recital del lírico nacido en Piura hace 32 años será junto a la orquesta dirigida por Matteo Plagiari. En el 2021, Ayón-Rivas ganó el concurso Operalia, organizado por el tenor español Plácido Domingo. Además, en los próximos meses tendrá presentaciones en escenarios europeos. Uno será en The Royal Opera House de Londres.

🔴Uno de los peores años para la libertad de prensa en el perú

Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el 2025 ha sido uno de los peores años de las últimas décadas para la libertad de prensa en el Perú. El reporte, presentado al final de la 81a Asamblea General de la SIP que se realizó en República Dominicana, denuncia el asesinato de Gastón Medina, en Ica, y de Raúl Celis, en Iquitos. También las múltiples amenazas, agresiones físicas y hostigamiento contra reporteros en diferentes regiones del país.

🔴El alto costo de las leyes del Congreso

El Consejo Fiscal advirtió sobre las severas consecuencias de varias leyes aprobadas por el actual Congreso, las cuales tienen un impacto negativo en las finanzas públicas. Indicó que, en promedio, este Parlamento aprobó más del triple de normas con impacto fiscal adverso que en los últimos 15 años. Muchas implican compromisos de gasto que ascienden a miles de millones de soles por año. También analizó 101 leyes promulgadas por insistencia, que tendrían un costo fiscal anual que supera los S/36 mil mlls.