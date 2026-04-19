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Experiencia de usuario ONPE: NPS negativo

“Si la ONPE fuera una empresa, estaría perdiendo a sus usuarios. En democracia, esos ‘usuarios’ somos todos los ciudadanos”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza

    En el mundo empresarial, el Net Promoter Score (NPS) es una métrica brutalmente honesta: mide cuántos usuarios recomendarían un servicio. Es, en esencia, un test de confianza que fluctúa entre -100 y 100. Un NPS alto implica fidelidad; uno cercano a cero, indiferencia; uno negativo, rechazo activo. Si evaluara mi experiencia como “usuaria” del sistema electoral peruano –como miembro de mesa–, el veredicto es claro: el NPS es negativo, y siendo bastante indulgente. Aquí les cuento mi experiencia.

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