Exposición de la obra de Chambi, dos mayores de 100 años que votaron y cuestionados nombramientos en Provías Descentralizado

En el Semáforo de este martes 9 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: mañana se inaugura una exposición del trabajo del fotógrafo Martín Chambi,que constará de 180 imágenes. El segundo tema: Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103 años, votaron el domingo por la segunda vuelta presidencial en Arequipa y Cajamarca. Por último: en Provías Descentralizado (PVD), su nuevo jefe, Segundo Castillo Álvarez, empezó a retirar a gerentes y servidores de distintas áreas para ubicar a personas de confianza relacionadas con la gestión de Carlos Revilla, implicado en el Caso Los Intocables de la Corrupción.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Exposición de la obra de Martín Chambi

Un total de 180 imágenes tendrá la nueva exposición de la obra del gran fotógrafo peruano Martín Chambi. Para la muestra, curada por Peruska Chambi y Karen Bernedo, se ha escogido material reconocible e inédito de Chambi. Las imágenes incluyen sus orígenes, retratos de estudio o el proceso de modernización del Cusco entre los años 20 y 50. Esta se inaugura mañana en el Centro Cultural Inca Garcilaso (Centro de Lima). Es una gran oportunidad para apreciar el increíble trabajo del fotógrafo.

🟢 Dos personas mayores de 100 años que votaron

Aunque ya no es obligatorio por su edad, Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103 años, fueron a votar el último domingo por la segunda vuelta presidencial en Arequipa y Cajamarca, respectivamente. Víctor Yampi, según contaron sus familiares, ha participado en la elección de más de 15 presidentes. Mientras que José Santos es reconocido en su localidad de Chota por haber participado en todos los procesos electorales de su vida adulta. Ambos son un ejemplo de compromiso democrático.

🔴 Funcionarios en Provías Descentralizado

En Provías Descentralizado (PVD), unidad ejecutora del MTC, ha pasado algo sospechoso. Desde que Segundo Castillo Álvarez asumió la dirección ejecutiva del ente en mayo, comenzó a retirar a gerentes y servidores de distintas áreas para ubicar a personas de confianza. El asunto es que al menos cinco elegidos han estado ligados con la gestión de Carlos Revilla, persona cercana a Martín Vizcarra que estuvo a cargo de PVD entre el 2018 y 2021, e implicado en el Caso Los Intocables de la Corrupción.