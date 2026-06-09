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Exposición de la obra de Chambi, dos mayores de 100 años que votaron y cuestionados nombramientos en Provías Descentralizado

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 9 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Autorretrato de Martín Chambi en Machu Picchu, Cusco. Fotografía proporcionada por los herederos de Martín Chambi
    Autorretrato de Martín Chambi en Machu Picchu, Cusco. Fotografía proporcionada por los herederos de Martín Chambi
    / Martin Chambi

    En el Semáforo de este martes 9 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: mañana se inaugura una exposición del trabajo del fotógrafo Martín Chambi,que constará de 180 imágenes. El segundo tema: Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103 años, votaron el domingo por la segunda vuelta presidencial en Arequipa y Cajamarca. Por último: en Provías Descentralizado (PVD), su nuevo jefe, Segundo Castillo Álvarez, empezó a retirar a gerentes y servidores de distintas áreas para ubicar a personas de confianza relacionadas con la gestión de Carlos Revilla, implicado en el Caso Los Intocables de la Corrupción.