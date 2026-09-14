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Expresiones ministeriales y reacción presidencial

“¿[La presidenta] evalúa el impacto que sus nombramientos tienen en el sector político, en la opinión pública y dentro del fujimorismo?”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

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    El ministro Ernesto Álvarez durante una presentación en el Congreso. Foto: Ministerio de Justicia
    El ministro Ernesto Álvarez durante una presentación en el Congreso. Foto: Ministerio de Justicia

    La presidenta calificó de muy desafortunadas las expresiones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien calificó el Código Procesal Penal como engendro que beneficia a los abogados de los delincuentes. Keiko Fujimori no dijo que esas expresiones fueron sacadas de contexto o que fueron mal interpretadas, tratando de justificar el exabrupto. Fue dura y directa.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.