No hay nada más cruel que el engaño, que generar expectativas en una población necesitada y prometerle soluciones inaplicables. Ufanarse de salvarles la vida y ofrecerles salidas inexistentes. Imaginemos a un enfermo de cáncer al que le dicen que si toma sebo de culebra se curará, solo para que ese sujeto confíe en el supuesto sanador. Solo para aprovecharse de quien se está aferrando a la vida para aparecer como héroe, como iluminado. Por supuesto, cuando los médicos impidan el despropósito y el paciente empeore o muera, el mentiroso se ufanará de haber sido desoído por la ciencia, que impuso la razón por encima de su “pócima mágica”. Quedará como el ídolo incomprendido, como el redentor que merece respeto.

Bueno, así se están comportando los congresistas de la República. Últimamente plantean leyes que saben perfectamente que serán rechazadas por el Tribunal Constitucional (TC), solo para aparecer ante la población como los buenos de la película. Como los que comprenden las necesidades del pueblo y merecen ser venerados, mientras el Ejecutivo o el TC se ponen de espaldas al ciudadano. Aprovechándose de la inmensa necesidad por la que atraviesan los peruanos por el COVID-19, ofrecen sebo de culebra como el peor curandero que sabe que aquello que está recetando no aliviará nada.

Esta semana se aprobó por insistencia la ley que permite a los pensionistas y jubilados de la ONP retirar parte del dinero que aportan para su jubilación. Desconociendo el hecho elemental de que los fondos de la ONP son rotativos (los que trabajan pagan para que los jubilados cobren), aprobaron una ley para que se retire un dinero que está en permanente circulación. Que no es que no exista, sino que pasa de una mano a otra en un sistema solidario que funciona así en todas partes del mundo. Incurrieron en el despropósito de obligar al Estado a agenciarse, sabe dios de dónde, S/15.000 millones para cumplir con una obligación que, en realidad, es inaplicable.

Los congresistas que votaron a favor de esta ley saben perfectamente que es inconstitucional y que no hay forma de que el TC le dé luz verde. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para engañar así a tantos peruanos? La respuesta es bastante obvia: no les interesa aliviar la necesidad de las personas; les interesa ganar votos. Les interesa la popularidad, no la solución. Les interesa el aplauso, el posicionarse como los héroes, como los salvadores a los que los villanos del Ejecutivo y el TC no les permiten solucionar sus penurias.

Muchos han dicho que se trata de un acto irresponsable. La verdad es que califica más bien como uno perverso. El Ejecutivo había planteado alternativas viables, con beneficios a largo plazo para los aportantes, con reconocimiento de bonos y nuevas condiciones que favorecerían, por ejemplo, a quienes aportan 19 años y la actual ley no les permite tener ni un sol de pensión. Pero decidieron ignorarlas y apostaron por el espejismo de una solución ilusoria.

Estamos en plena campaña electoral y todavía faltan varios meses para abril del 2021. Todos los partidos presentes en el Congreso tienen aspiraciones electorales y buscarán ganarse el aplauso de los votantes. Al no haber reelección, los que hoy aprueban despropósitos desaparecerán del mapa político y ni si quiera tendrán que cargar con los efectos nefastos de las bestialidades que aprueban. Cuando el primer colectivo que circule por las carreteras se estrelle cobrando la vida de pasajeros inocentes, los embaucadores mirarán hacia otro lado sin asumir su deuda con los ciudadanos.

Solo el Ejecutivo, adelantándose a los problemas con propuestas serias, ganándole la partida al Parlamento, accionando en lugar de reaccionando, está en capacidad de detener tanto desastre. Ya es hora de que el presidente Francisco Sagasti abandone su vestuario de transición y se coloque el de gobernante. Alguien tiene que detener a los fabricantes de mentiras.