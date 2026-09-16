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Fallas en el diseño bicameral

“La resolución de la polémica tiene un ángulo político que definirá la relación entre ambas cámaras, y entre el gobierno y la oposición”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición e ilustración: El Comercio
    Composición e ilustración: El Comercio

    Sin tener definido el resultado de la Cámara de Diputados sobre el pedido de delegación de facultades, el debate principal ha empezado a centrarse en el rol del Senado al tener la palabra final en el flujo legislativo. La polémica se centra en los alcances de modificación que la Cámara Alta tendrá respecto al texto que reciba de sus pares de la Cámara Baja.

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