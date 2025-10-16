En el Semáforo de este miércoles 15 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Rey Felipe VI inauguró el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, donde afirmó que “la lengua española es para los hispanohablantes lo que Arequipa es para Vargas Llosa: su casa familiar”. Segundo, Rafael López Aliaga y César Acuña renunciaron a sus cargos de alcalde de Lima y gobernador de La Libertad para participar en las elecciones presidenciales del 2026. Finalmente, Ecuador enfrenta ataques con explosivos: un carro-bomba en Guayaquil dejó un muerto y 26 heridos, y dos puentes fueron afectados por explosiones que el gobierno atribuye a represalias de bandas criminales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Rey Felipe VI está en Arequipa por el congreso de la lengua española

El rey de España, Felipe VI, inauguró el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrolla en Arequipa hasta mañana. El monarca español, que llegó a la Ciudad Blanca la tarde del martes, encabezó la sesión solemne inaugural que se realizó ayer en el Teatro Municipal de Arequipa. En su discurso, el rey agradeció el cariño del Perú y afirmó que “la lengua española es para los hispanohablantes lo que Arequipa es para Vargas Llosa: su casa familiar”.

🟡López Aliaga y Acuña renuncian a sus cargos por carrera presidencial

Rafael López Aliaga y César Acuña renunciaron a sus cargos de alcalde de Lima y gobernador de La Libertad, respectivamente, con la intención de participar en las elecciones presidenciales del 2026. Sus decisiones se oficializaron el lunes 13, último día del plazo legal que los altos funcionarios tenían para dimitir si querían ser candidatos el próximo año. López Aliaga renunció pese a que en el 2022 dijo que cumpliría sus cuatro años de alcalde. Sobre Acuña, es la segunda vez que deja el puesto.

🔴Condenables Atentados con explosivos en ecuador

Dos hechos condenables ocurrieron en Ecuador. Uno fue el atentado con carro-bomba que el martes sacudió la zona turística y financiera de Guayaquil, el motor económico del país. Un hombre murió y 26 personas quedaron heridas por la explosión ocurrida fuera de un centro comercial y un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. El otro hecho se dio ayer: dos puentes resultaron afectados por ataques con explosivos. Para el gobierno, los ataques son represalias de las bandas criminales del país.