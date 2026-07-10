Festival de Cine PUCP abre con muestra histórica, violento asalto a transporte de oro en Surco, y polémica por condecoración a José Jerí

En el Semáforo de este viernes 10 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la muestra “Peruvian Films” abrirá los 30 años del Festival de Cine de Lima PUCP en la Casa O’Higgins, con una reflexión sobre censura y memoria. Segundo, en Surco, cinco delincuentes asaltaron un vehículo con lingotes de oro, hirieron al conductor y secuestraron al copiloto. Finalmente, genera polémica la posible condecoración del Congreso a José Jerí, cuestionado por reuniones no registradas y objeciones de su propia exbancada.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢ARTE Y MEMORIA HISTÓRICA

La exposición “Peruvian Films. Un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria” inaugurará la programación por los 30 años del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. La muestra, de la artista Diana Kisner y con curaduría de Inés Hernández López, explora la censura cinematográfica en el Perú mediante archivos históricos e intervenciones artísticas. Estará abierta del 12 de julio al 23 de agosto en la Casa O’Higgins, como parte de las actividades culturales del festival.

🔴VIOLENTO ASALTO EN SURCO

Cinco delincuentes armados interceptaron un vehículo que transportaba lingotes de oro en la bajada de la avenida El Derby, en Surco, cuando se dirigía al aeropuerto Jorge Chávez. Durante el asalto, el conductor resultó herido de bala, el copiloto fue secuestrado y el cargamento fue robado. En la escena se hallaron 27 casquillos de bala. La policía investiga el caso, busca identificar a los responsables y esclarecer el paradero del copiloto desaparecido.

🔴CONDECORACIÓN SIN SENTIDO

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluó otorgar la Medalla de Gran Cruz al expresidente del Parlamento y exmandatario interino José Jerí por su gestión durante el período 2025-2026. La propuesta generó gran controversia debido a que el legislador fue censurado este año por sus reuniones no registradas con un empresario chino y enfrenta cuestionamientos políticos. Además, su otrora bancada, Somos Perú, había solicitado formalmente que no reciba la máxima condecoración del Legislativo.