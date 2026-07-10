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Festival de Cine PUCP abre con muestra histórica, violento asalto a transporte de oro en Surco, y polémica por condecoración a José Jerí

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 10 de julio.

    Redacción EC
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    Muestra Peruvian Films tiene como origen el legado de Marcos Kisner. (Foto: Difusión)
    Muestra Peruvian Films tiene como origen el legado de Marcos Kisner. (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este viernes 10 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la muestra “Peruvian Films” abrirá los 30 años del Festival de Cine de Lima PUCP en la Casa O’Higgins, con una reflexión sobre censura y memoria. Segundo, en Surco, cinco delincuentes asaltaron un vehículo con lingotes de oro, hirieron al conductor y secuestraron al copiloto. Finalmente, genera polémica la posible condecoración del Congreso a José Jerí, cuestionado por reuniones no registradas y objeciones de su propia exbancada.

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