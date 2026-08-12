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Festival del café inicia el 29 de agosto, Plan Escudo resguardará transporte en Lima y accidente en Espinar deja 13 víctimas fatales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 12 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Difusión)
    (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este miércoles 12 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el VIII Festival Cafesazo Peruano se celebrará el 29 y 30 de agosto en el Campo de Marte con más de 150 expositores, degustaciones, talleres y campeonatos clasificatorios internacionales. Segundo, la PNP y las Fuerzas Armadas mantienen el Plan Escudo para proteger transportistas en Lima contra la extorsión, complementado con estrategias del Consejo de Inteligencia Nacional. Finalmente, un choque entre una miniván y un tráiler averiado en Espinar, Cusco, causó 13 muertos y seis heridos; las autoridades investigan las responsabilidades.

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