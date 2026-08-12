Festival del café inicia el 29 de agosto, Plan Escudo resguardará transporte en Lima y accidente en Espinar deja 13 víctimas fatales

En el Semáforo de este miércoles 12 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el VIII Festival Cafesazo Peruano se celebrará el 29 y 30 de agosto en el Campo de Marte con más de 150 expositores, degustaciones, talleres y campeonatos clasificatorios internacionales. Segundo, la PNP y las Fuerzas Armadas mantienen el Plan Escudo para proteger transportistas en Lima contra la extorsión, complementado con estrategias del Consejo de Inteligencia Nacional. Finalmente, un choque entre una miniván y un tráiler averiado en Espinar, Cusco, causó 13 muertos y seis heridos; las autoridades investigan las responsabilidades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LLEGA EL FESTIVAL CAFESAZO PERUANO

El VIII Festival Cafesazo Peruano se realizará el 29 y 30 de agosto en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María. Reunirá a más de 150 expositores, productores, cafeterías y baristas de diversas regiones. Habrá degustaciones gratuitas, talleres de cata y preparación, gastronomía, arte y actividades familiares. Además, se disputarán las finales nacionales de AeroPress y Coffee Brewing Tournament, cuyos ganadores viajarán a México y Japón. El evento busca promover el café peruano de especialidad y cultura.

🟢 UN PLAN PARA LA SEGURIDAD

La PNP y las Fuerzas Armadas continúan protegiendo a las empresas de transporte mediante el Plan Escudo, iniciado el 8 de agosto para enfrentar la delincuencia y las extorsiones. Los agentes vigilan patios de maniobras y paraderos de Lima, además de acompañar a los buses durante sus recorridos. El operativo busca fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros. Paralelamente, el Gobierno realizó un Consejo de Inteligencia Nacional para coordinar estrategias contra amenazas como el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción.

🔴APARATOSO Y TRÁGICO ACCIDENTE EN CUSCO

Una tragedia ocurrió en la provincia de Espinar, Cusco, cuando una miniván que transportaba pasajeros chocó contra un tráiler durante la madrugada. El accidente sucedió en el sector de Pulpera, en la carretera Cusco-Arequipa, luego de que el tráiler, aparentemente por una avería mecánica, quedara detenido al borde de la vía. La policía reportó 13 fallecidos y seis heridos, que fueron trasladados al hospital de Espinar. Las autoridades investigan las causas del accidente y exhortan a los conductores a respetar la seguridad vial.