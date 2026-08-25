Festival Escape, nuevo patrimonio cultural, y tragedia por un derrumbe

En el Semáforo de este lunes 24 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, una nueva edición de Festival Escape a fines de este mes reunirá lo mejor del arte. Segundo, la Fiesta del Agua fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Finalmente, la tragedia que dejó un derrumbe en un colegio de Iquitos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢FESTIVAL ESCAPE

La segunda edición del Festival Escape se realizará del 27 al 30 de agosto en el Museo de Arte de Lima (MALI), con una programación gratuita que reúne teatro, danza, cine, talleres y conversatorios. El encuentro, organizado por la PUCP, abordará temas como memoria, territorio, identidad y ciudad a través de distintas propuestas artísticas. Entre las actividades destacan la obra de danza contemporánea “BABELima”, lecturas dramatizadas, proyecciones de cortometrajes y la intervención “Artilugios de la mirada”.

🟢NUEVO PATRIMONIO CULTURAL

La Fiesta del Agua, tradición ancestral celebrada cada julio en Ticaco, provincia de Tarata, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. La festividad rinde homenaje al apu Komayle, considerado guardián de los manantiales y fuente de agua para los andenes agrícolas. La celebración incluye ceremonias de agradecimiento, limpieza de acequias y canales, decoración de puntos de captación con plantas y flores, danzas, cánticos ancestrales y la preparación de platos tradicionales.

🔴TRAGEDIA POR UN DERRUMBE

Una pared antigua se derrumbó este lunes en la Institución Educativa N.° 60057 Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, y aplastó a dos escolares de quinto de secundaria. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Loreto. Uno de los estudiantes, de 18 años, murió tras sufrir dos paros cardíacos, mientras el otro permanece en observación. Según las primeras investigaciones, los menores realizaban trabajos de demolición de la estructura por indicación de un profesor, mientras la Policía investiga las responsabilidades.