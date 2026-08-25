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Festival Escape, nuevo patrimonio cultural, y tragedia por un derrumbe

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 25 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este lunes 24 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, una nueva edición de Festival Escape a fines de este mes reunirá lo mejor del arte. Segundo, la Fiesta del Agua fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Finalmente, la tragedia que dejó un derrumbe en un colegio de Iquitos.

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