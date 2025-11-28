En el Semáforo de este viernes 28 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la final de la Conmebol Libertadores en Lima movilizará 50.000 turistas extranjeros generando un impacto económico de US$75 millones, dinamizando hoteles, restaurantes y transporte. Segundo, la omisión de S/793 millones en el Presupuesto 2026 para Beca 18 y Beca Tec afectará a casi 100.000 jóvenes que quedaron sin financiamiento por manejo presupuestal irresponsable. Finalmente, el Perú ha consumido más de 20 puntos del PBI en ahorros públicos sin reforma del gasto, erosionando la credibilidad macroeconómica y reduciendo el margen ante crisis futuras.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢COPA CON IMPACTO ECONÓMICO

El Mincetur estima que la final de la Conmebol Libertadores en Lima movilizará a unos 50.000 turistas extranjeros, con un gasto promedio de US$1.000 por persona, lo que generará un impacto económico de US$75 millones, superior al que se produjo en el 2019, cuando la final del torneo también se realizó en Lima. Esta circunstancia dinamizará el flujo de servicios: hoteles, restaurantes, transporte y comercio, y reforzará la imagen del Perú como sede de grandes eventos.

🔴SIN PRESUPUESTO PARA BECAS

La omisión de S/793 millones en el proyecto de Presupuesto 2026 para Beca 18 y Beca Tec deja en el aire la continuidad de estas convocatorias. Por este hecho, casi 100.000 jóvenes que ya rindieron el Examen Nacional de Preselección no recibirán el beneficio. Resulta inaceptable que, tras superar un proceso altamente competitivo, puedan quedarse sin financiamiento por un manejo presupuestal irresponsable. El Congreso y Ejecutivo deben corregir de inmediato la omisión y garantizar los recursos.

🔴GASTANDO EL AHORRO PÚBLICO SIN REGLAS

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, alertó que el Perú ya consumió más de 20 puntos del PBI en ahorros públicos en los últimos años, usando activos del Tesoro para maquillar el aumento real de la deuda y financiar déficits crecientes sin reforma del gasto. Esta, advirtió, sería la tercera vez consecutiva que se incumplirían varias reglas fiscales, en un contexto de vientos externos favorables. Romper estos límites erosiona la credibilidad macroeconómica del país, encarece el endeudamiento futuro y reduce el margen ante crisis y ‘shocks’ fuertes internos.