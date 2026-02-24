El Comercio
Finaliza fase de grupos en Copa Juvenil Asia 2026, Vizcarra hace campaña desde prisión, 15 muertos por caída de helicóptero

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 24 de febrero.

    Un helicóptero Mi-17 cayó en Caravelí causando 15 muertes, entre ellas varios menores, y se pide una investigación transparente. (Imagen referencial / Archivo histórico del Comercio)
    / Piero Vargas

    En el Semáforo de este martes 24 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, culminó la fase de grupos de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, con 420 participantes en 38 equipos y la final prevista para el 28 de febrero. Segundo, el expresidente Martín Vizcarra, preso por corrupción, participa por teléfono en la campaña de su hermano, lo que exige acción del Ministerio de Justicia. Finalmente, un helicóptero Mi-17 cayó en Caravelí causando 15 muertes, entre ellas varios menores, y se pide una investigación transparente.

