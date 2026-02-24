Finaliza fase de grupos en Copa Juvenil Asia 2026, Vizcarra hace campaña desde prisión, 15 muertos por caída de helicóptero

En el Semáforo de este martes 24 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, culminó la fase de grupos de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, con 420 participantes en 38 equipos y la final prevista para el 28 de febrero. Segundo, el expresidente Martín Vizcarra, preso por corrupción, participa por teléfono en la campaña de su hermano, lo que exige acción del Ministerio de Justicia. Finalmente, un helicóptero Mi-17 cayó en Caravelí causando 15 muertes, entre ellas varios menores, y se pide una investigación transparente.

🟢 Culminó la fase de grupos

La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 completó su fase de grupos en la playa Los Cocos. En su tercera edición, este torneo de fútbol 7 reunió a 420 participantes distribuidos en 38 equipos, en categorías Femenina ( 12 y 13 años), Masculina ( 8 a 13 años) y Máster (mayores de 40 años). El nivel fue parejo, y los partidos, muy disputados. Ahora se empiezan a jugar las instancias finales. La gran final del certamen será el próximo sábado 28 de febrero: ¡no se la pierdan!

🔴 Llamando desde prisión

El expresidente Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión por corrupción y actualmente recluido en el penal de Barbadillo, realiza llamadas telefónicas para participar activamente en eventos de la campaña presidencial de su hermano Mario Vizcarra. Esta situación resulta completamente inaceptable. Un sentenciado por recibir sobornos no puede ni debe convertir su celda en tribuna política. El Ministerio de Justicia debe tomar medidas al respecto de inmediato.

🔴 Lamentable accidente

Quince vidas se apagaron trágicamente en Caravelí tras el siniestro de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea que enluta al país. Entre las víctimas figuran cuatro tripulantes y once pasajeros, incluyendo siete menores de edad. La aeronave cumplía misiones de apoyo ante desastres cuando ocurrió el impacto. Es imperativo esclarecer las causas mediante una investigación transparente. Expresamos nuestras sentidas condolencias ante esta pérdida.