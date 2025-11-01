En el Semáforo de este sábado 1 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Flamengo y Palmeiras serán los equipos que disputarán la final de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima. El segundo: el Gobierno Peruano aprobó la extradición de Jossimar Cabrera a Estados Unidos, donde será procesado por el presunto asesinato de su esposa, la peruana Sheylla Gutiérrez. Por último, Petro-Perú afronta un problema vinculado al lote 192 (Loreto). Varios proveedores de Altamesa Energy, empresa que era socia de la compañía estatal en el lote, han decidido cobrar sus acreencias, de más de S/50 millones, por lo que han presentado arbitrajes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LOS PROTAGONISTAS DE LA FINAL DE LA LIBERTADORES QUE SE JUGARÁ EN LIMA

Ya están definidos los equipos para la final de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima. Como en la edición del 2024, en la de este año volverán a enfrentarse equipos brasileños: ahora serán Flamengo y Palmeiras. Este último llegó al partido decisivo tras remontar de manera heroica su serie de semifinales ante LDU de Quito. Será la segunda final del torneo que se disputará en Lima. En la anterior, en el 2019, Flamengo se coronó.

🟢 APRUEBAN EXTRADICIÓN A EE.UU. DE PRESUNTO ASESINO DE SHEYLLA GUTIÉRREZ

El Gobierno Peruano aprobó la extradición de Jossimar Cabrera a Estados Unidos, donde será procesado por el delito de asesinato, ya que es el principal sospechoso de la muerte de quien era su esposa, la peruana Sheylla Gutiérrez, ocurrida el 10 de agosto. Ella había sido reportada desaparecida un día antes. Luego, la policía descubrió una cinta en la que se ve a Cabrera cargando un bulto en su vehículo, que coincidía con las características del cuerpo hallado en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

🔴 PETRO-PERU ENFRENTA ARBITRAJES POR MÁS DE S/50 MILLONES

Petro-Perú afronta un nuevo problema en el aspecto económico. Ahora se vincula con el lote 192 (Loreto). Varios proveedores de Altamesa Energy, que abandonó el lote, han decidido cobrar sus acreencias, de más de S/50 millones, a la petrolera estatal, que era socia de Altamesa. Esto, porque la Petro-Perú era su “garante corporativa” desde abril. Los proveedores iniciaron los arbitrajes contra la petrolera ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.