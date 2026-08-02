Fórmula sin sustento

El gobierno se equivoca, no en los fines, sino en los medios. No logrará alcanzar sus objetivos. Lamentablemente.

La meta de su gobierno, dijo Keiko Fujimori, es “cerrar el enorme déficit social”. Se orienta a la “prosperidad inclusiva y solidaria”.

En su mensaje a la nación, la presidente anunció la activación de una serie de programas sociales. Ofreció, por ejemplo, duplicar la asignación de Pensión 65.

No se puede retomar el crecimiento económico con ideas económicas erradas. Es un error creer que se puede crecer con populismos.

Fujimori anunció el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300. Lejos de reducir la informalidad, eso la hará crecer.

La RMV es un sueldo impuesto por ley, no por crecimiento del mercado. Si el mercado no crece y crecen mis costos, pronto dejaré de producir.

Los empresarios de Gamarra están desesperados con las chompas y casacas que produjeron. No supieron que El Niño los afectaría. Si ellos tuvieran que subir la RMV, ¿podrían sobrevivir?

El gobierno atenta contra la economía de los más pequeños. Atenta contra el empleo formal, contra el empleo juvenil.

Para compensar, el gobierno anuncia un bono “compensatorio” para microempresas y pequeñas empresas. Quiere ayudar a “incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

Más o menos: te empujo al hoyo y después te alcanzo un palo. Es una complicación administrativa. Desliga el empleo de la productividad y estimula la economía con fondos públicos.

Los microempresarios, ¿van a aumentar sueldos, aunque no aumenten ventas o precios? ¿Y van a hacer su cola en el Banco de la Nación para recibir su bono?

Estimular el empleo con subsidios encubiertos no es bueno. Ya se probó y fracasó en la historia.

Este es solo un ejemplo. El mensaje a la nación estuvo plagado de encubrimientos, populismos y contradicciones.

Ojalá el nuevo gobierno tenga la fórmula para deshacer el nudo de la hiperplasia burocrática.

No basta con prometer obras. Hay que destrabar. La presidente ha revelado lo que quiere hacer, pero no cómo lo hará.

Le agradecemos a Fujimori la brevedad del discurso. Le reclamamos, sin embargo, la sustentación.

La solicitud de las facultades delegadas deberá incluir los medios. Cómo se alcanzarán las metas es tan importante como qué metas nos sacarán del hoyo.