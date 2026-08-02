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Fórmula sin sustento

“Le agradecemos a Keiko Fujimori la brevedad del discurso. Le reclamamos, sin embargo, la sustentación”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Andina
    Composición: El Comercio / Foto: Andina

    El Consejo de Ministros debe aprobar el proyecto de ley para el pedido de facultades delegadas. La situación lo amerita.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.