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Foro sobre los temas que marcarán al país, el triunfo en la Copa Davis, los buenos resultados en los Juegos Odesur y la deuda de Lima Metropolitana

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 21 de setiembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El equipo peruano se impuso 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
    El equipo peruano se impuso 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

    En el Semáforo de este lunes 21 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: este Diario y América Multimedia realizarán este miércoles 23 el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”. El segundo tema: el equipo peruano ganó su serie contra Paraguay por la Copa Davis gracias al triunfo de Juan Pablo Varillas en el quinto y último partido. Durante el fin de semana pasado también hubo buenos resultados de los deportistas peruanos que participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Por último: un problema que tendrá la próxima gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima será la gran deuda que tiene, que en los últimos cuatro años ha crecido considerablemente, como señala un informe del IPE publicado en este Diario.