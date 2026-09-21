Foro sobre los temas que marcarán al país, el triunfo en la Copa Davis, los buenos resultados en los Juegos Odesur y la deuda de Lima Metropolitana

En el Semáforo de este lunes 21 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: este Diario y América Multimedia realizarán este miércoles 23 el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”. El segundo tema: el equipo peruano ganó su serie contra Paraguay por la Copa Davis gracias al triunfo de Juan Pablo Varillas en el quinto y último partido. Durante el fin de semana pasado también hubo buenos resultados de los deportistas peruanos que participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Por último: un problema que tendrá la próxima gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima será la gran deuda que tiene, que en los últimos cuatro años ha crecido considerablemente, como señala un informe del IPE publicado en este Diario.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Foro sobre los temas que marcarán al país

Este miércoles 23, El Comercio y América Multimedia llevarán a cabo “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, foro en el que participarán tres candidatos a la alcaldía de Lima; el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. El evento tendrá tres bloques, cada uno para los grandes temas: la mencionada elección, los retos del Congreso y las medidas por El Niño. Será transmitido en vivo por Canal N y el canal de YouTube de El Comercio.

🟢 La Copa Davis y los buenos resultados en Odesur

El último sábado, Perú selló su pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis tras una disputada serie ante Paraguay. Juan Pablo Varillas le dio el tercer punto al equipo peruano en el quinto y último partido de la serie. La victoria del seleccionado en la Davis se suma a los buenos resultados de los deportistas peruanos durante el último fin de semana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Odesur), torneo en el que se lograron numerosas medallas en distintas disciplinas, incluidas varias preseas de oro.

🔴 La deuda de Lima Metropolitana

La próxima gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima no solo deberá afrontar grandes problemas como la inseguridad ciudadana y el deficiente transporte público, sino también la situación de sus finanzas: entre el 2022 y el segundo trimestre de este año, el saldo de deuda aumentó de S/1.400 millones a S/5.400 millones. El endeudamiento ya representa más de tres veces los ingresos anuales de la municipalidad, como detalló el informe del IPE publicado ayer en este Diario.