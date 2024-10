"Insistir en adaptar jugadores a su molde sin que sean las fichas que encajan da cuenta de que Jorge Fossati es un soldado que muere con las botas puestas".





Hay responsabilidades compartidas en el presente de una selección que no logra encontrar el rumbo. Señalar como único responsable a Jorge Fossati sería, por lo menos, injusto.

Con la salida de Ricardo Gareca, las negociaciones fallidas para su renovación, la llegada de Juan Reynoso con un estilo diametralmente opuesto al de su antecesor y el manotazo de ahogado contratando a Jorge Fossati, se ha generado una pérdida de identidad absoluta sobre las formas y la historia del juego peruano conocido en el mundo. El ‘famoso’ chocolate parece ser un recuerdo lejano de un fútbol que encantaba a propios y ajenos.

Pero todo esto no puede servir como excusa ante la falta de resultados o, peor aún, de identidad. Jorge Fossati tuvo en sus manos la posibilidad que no le dieron a Juan Reynoso: la Copa América. Y, después de más de 20 años, Perú quedó fuera en primera ronda ante algunos optimistas que se conformaban con haberle hecho un buen partido a Canadá en medio del desánimo popular. Él también es responsable de este presente de escasas autocríticas y abundantes excusas porque cuando llegó a la selección ya conocía muy bien su realidad e incluso la dificultad para encontrar jugadores de recambio.

Su terquedad a la hora de usar un sistema táctico que a la vista de los resultados no está funcionando y donde los Quispe, Grimaldo y Reyna no tienen lugar (al menos no en su mejor versión) lo llevaron a tener nueve partidos sin encontrar un 11 definitivo.

Insistir en adaptar jugadores a su molde sin que sean las fichas que encajan da cuenta de que Jorge Fossati es un soldado que muere con las botas puestas. La pregunta en tal caso sería: ¿vale la pena morir o volver a la esencia y seguir con vida?