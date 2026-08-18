Fracturas, furias, comunicación y la centralidad del keikismo

Poco se dice, pero este país caminaba hacia una “seria fractura” hasta antes del 28 de julio del 2026. No es que no sigamos caminando hacia esa “seria fractura”, pero desde hace menos de un mes ese camino –que parecía imparable– parece haberse detenido; por ahora.

Digamos que dentro de esa “seria fractura” había otras “tres fracturas”. Una fractura social, una fractura económica y, sobre todo, una gran fractura política. Evidencias y ejemplos sobran, cuyas evidencias podemos constatar con ejemplos indubitables.

Netflix, hoy, podría realizar una gran serie con todo lo sucedido en la política peruana en esta última década. Traiciones, cálculo político, encarcelamientos, juicios sumarios por la TV, suicidios y posibles asesinatos.

Esas fracturas –de las que escribimos esta semana en medio de sismos sudamericanos– en la sociedad se evidenciaron en iras, furias y ganas de revancha. Hubo un momento en el que la ira, la furia y la revancha fueron tantas que se expresaron electoralmente y, entonces, este país eligió el camino hacia lo desconocido. Fue en el 2021 cuando eligió a Castillo sobre Keiko.

Decía que esas tres fracturas se expresan en iras, en tensiones, en revanchismo, en furias latentes. Ese “banco de furias” en la sociedad que llamaba Surkov. Observen bien porque si tuviéramos que organizar estas furias diríamos que hay una primera furia contra la política y los políticos en general. Hay otra furia contra el desorden y la inseguridad; y también hay una furia económica, que se expresa en la informalidad y en el capitalismo más salvaje de la minería ilegal, por ejemplo. Este es el país que Keiko Fujimori heredó ese 28 de julio pasado.

En resumen: hay fracturas –sociales, económicas y políticas– que se revelan en iras, tensiones, en furias contra la clase política, contra el desorden y la inseguridad, contra el Estado en general.

De momento, las furias –sobre todo la furia contra los políticos– parecen haberse detenido. La alta aprobación de Keiko Fujimori parece evidenciar que la furia política ha quedado pasmada.

La comunicación de Keiko ha sido clave para detener la furia política. Hoy Keiko atrae la atención de un sector que “hace política” por redes sociales y que prefiere la narrativa líquida a la ideología sólida. En el mundo digital gobernado por el ‘scroll’ (deslizar contenido en redes sociales) y apabullado por miles de noticias al momento, la atención presente es lo más importante en la comunicación política.

Aunque algunos han empezado a criticar la comunicación keikista, la democracia liberal, en un mundo posmoderno, se sostiene también con comunicación, relatos y narrativas. Hoy, todo indica, la narrativa keikista parece tener el siguiente objetivo en el guion: que la furia de la sociedad, la furia política, vaya hacia el Congreso (el “neoobstruccionismo”) que no aprobará las facultades que pide el Ejecutivo para legislar.

Pero nada asegura que las furias no despierten en el mediano plazo. Nada. Si el gobierno no tiene resultados en los próximos meses, conocerá la furia ciudadana que se traducirá en las encuestas. Allí, es probable, se reducirá la comunicación en TikTok. Por ahora, el gobierno prefiere la estabilidad cortoplacista que el proyecto nacional de mediano y largo plazo. No vale pedir más.

Si uno además se fija bien, el gobierno ha optado por la centralidad y también por el centro, conceptos ambos distintos. La centralidad es conectar con las demandas de la sociedad y de los sectores populares y emergentes. No es el “centro ideológico”, sino la ocupación del centro del tablero político. Pero el fujimorismo también se ha dado cuenta de que hay un vacío en el centro político ideológico que debe ser llenado. Un gobierno de centro aplica recetas macroeconómicas y fiscales para el crecimiento económico, pero engorda los presupuestos para los programas sociales. Y eso es lo que ha hecho el keikismo. Además de programas sociales, subsidios puntuales.

De fondo, en todo el teatro de la política coyuntural, en ese marco donde navegan las fracturas y sus furias, hay tensiones, geopolítica, minerales críticos y lucha entre imperios. De eso hablaremos luego.