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Fracturas, furias, comunicación y la centralidad del keikismo

“Por ahora, el gobierno prefiere la estabilidad cortoplacista que el proyecto nacional de mediano y largo plazo. No vale pedir más”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero nada asegura que las furias no despierten en el mediano plazo. Nada. Si el gobierno no tiene resultados en los próximos meses, conocerá la furia ciudadana que se traducirá en las encuestas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Pero nada asegura que las furias no despierten en el mediano plazo. Nada. Si el gobierno no tiene resultados en los próximos meses, conocerá la furia ciudadana que se traducirá en las encuestas". Ilustración: Giovanni Tazza

    Poco se dice, pero este país caminaba hacia una “seria fractura” hasta antes del 28 de julio del 2026. No es que no sigamos caminando hacia esa “seria fractura”, pero desde hace menos de un mes ese camino –que parecía imparable– parece haberse detenido; por ahora.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.