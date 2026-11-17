En el Semáforo de este martes 17 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el encuentro entre Keiko Fujimori y Xi Jinping fortalece las relaciones con China y abre oportunidades de inversión y cooperación. Segundo, la caída del 22% en siembras esenciales amenaza la seguridad alimentaria y exige infraestructura hídrica urgente frente a las sequías. Finalmente, la contratación en el Congreso de más de 15 exministros y allegados de Castillo, respaldados por Juntos por el Perú, exige controles de meritocracia, fiscalización y transparencia en el uso de recursos públicos.
En el Semáforo de este martes 17 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el encuentro entre Keiko Fujimori y Xi Jinping fortalece las relaciones con China y abre oportunidades de inversión y cooperación. Segundo, la caída del 22% en siembras esenciales amenaza la seguridad alimentaria y exige infraestructura hídrica urgente frente a las sequías. Finalmente, la contratación en el Congreso de más de 15 exministros y allegados de Castillo, respaldados por Juntos por el Perú, exige controles de meritocracia, fiscalización y transparencia en el uso de recursos públicos.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢Impulso estratégico en el vínculo con China
El encuentro bilateral entre la presidenta Keiko Fujimori y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen, antes de la cumbre de APEC, representa una valiosa oportunidad para el Perú. Como parte del aniversario 55 de relaciones diplomáticas y tras optimizarse el TLC, esta cita fortalece la confianza estratégica con nuestro principal socio comercial. Sostener esta agenda activa en Asia-Pacífico impulsará nuevas inversiones, cooperación tecnológica y crecimiento económico nacional.
🔴Desprotección agraria frente a la sequía
La caída de 22% en la siembra de cultivos esenciales como maíz amiláceo y papa, analizada por el IPE, alerta sobre una grave amenaza para la seguridad alimentaria nacional. Las sequías asociadas al fenómeno de El Niño golpean tanto al agro tradicional como a la agroexportación, lo que pone en riesgo los ingresos de millones de familias rurales y encarece los alimentos. El Ejecutivo debe superar los paliativos crediticios e invertir con urgencia en infraestructura hídrica preventiva.
🔴Inaceptable copamiento en el Congreso
La revelación de El Comercio sobre la contratación de más de 15 exministros, exasesores y allegados de Pedro Castillo en la planilla del Congreso, bajo el amparo de Juntos por el Perú, confirma la alarmante persistencia del copamiento político con recursos públicos. Incorporar a personajes investigados o sin perfil técnico idóneo, mientras ninguna bancada fiscaliza, resulta inaceptable. El Parlamento debe establecer controles estrictos de meritocracia y transparentar de inmediato todas sus contrataciones.