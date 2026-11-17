En el Semáforo de este martes 17 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el encuentro entre Keiko Fujimori y Xi Jinping fortalece las relaciones con China y abre oportunidades de inversión y cooperación. Segundo, la caída del 22% en siembras esenciales amenaza la seguridad alimentaria y exige infraestructura hídrica urgente frente a las sequías. Finalmente, la contratación en el Congreso de más de 15 exministros y allegados de Castillo, respaldados por Juntos por el Perú, exige controles de meritocracia, fiscalización y transparencia en el uso de recursos públicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Impulso estratégico en el vínculo con China

El encuentro bilateral entre la presidenta Keiko Fujimori y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen, antes de la cumbre de APEC, representa una valiosa oportunidad para el Perú. Como parte del aniversario 55 de relaciones diplomáticas y tras optimizarse el TLC, esta cita fortalece la confianza estratégica con nuestro principal socio comercial. Sostener esta agenda activa en Asia-Pacífico impulsará nuevas inversiones, cooperación tecnológica y crecimiento económico nacional.

🔴Desprotección agraria frente a la sequía

La caída de 22% en la siembra de cultivos esenciales como maíz amiláceo y papa, analizada por el IPE, alerta sobre una grave amenaza para la seguridad alimentaria nacional. Las sequías asociadas al fenómeno de El Niño golpean tanto al agro tradicional como a la agroexportación, lo que pone en riesgo los ingresos de millones de familias rurales y encarece los alimentos. El Ejecutivo debe superar los paliativos crediticios e invertir con urgencia en infraestructura hídrica preventiva.

🔴Inaceptable copamiento en el Congreso

La revelación de El Comercio sobre la contratación de más de 15 exministros, exasesores y allegados de Pedro Castillo en la planilla del Congreso, bajo el amparo de Juntos por el Perú, confirma la alarmante persistencia del copamiento político con recursos públicos. Incorporar a personajes investigados o sin perfil técnico idóneo, mientras ninguna bancada fiscaliza, resulta inaceptable. El Parlamento debe establecer controles estrictos de meritocracia y transparentar de inmediato todas sus contrataciones.