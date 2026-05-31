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¿Ganará un admirador de Milei en Colombia?, por Andrés Oppenheimer

    Andrés Oppenheimer
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    Fotografía de archivo del 14 de mayo de 2026 que muestra al candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella hablando durante un acto de campaña en Cali. (EFE/ Ernesto Guzmán / ARCHIVO).
    Fotografía de archivo del 14 de mayo de 2026 que muestra al candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella hablando durante un acto de campaña en Cali. (EFE/ Ernesto Guzmán / ARCHIVO).
    / ERNESTO GUZMÁN

    Todo indica que las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia irán a una segunda vuelta. La gran pregunta es si llegará a esa ronda final –y podría terminar ganando– el candidato outsider de derecha que se identifica con los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele.

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