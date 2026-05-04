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El ducto y el contrato incumplido

“El ducto de líquidos ha fallado trece veces desde el inicio de operaciones. Lo que cambió en marzo no fue la falla, sino su visibilidad”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    TGP confirmó que ya culminó la reparación del tramo afectado del gasoducto que trae el gas del Cusco a Lima
    TGP confirmó que ya culminó la reparación del tramo afectado del gasoducto que trae el gas del Cusco a Lima

    El 1 de marzo del 2026, una fuga de líquidos de gas natural en el kilómetro 43 del sistema de Camisea, en Megantoni, Cusco, desencadenó la peor crisis energética del país en dos décadas.

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