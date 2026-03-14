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Gas restablecido, El Comercio realizará importante cobertura de los Óscar, congresista Espinoza envuelto en agresión

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 14 de marzo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    TGP confirmó que ya culminó la reparación del tramo afectado del gasoducto que trae el gas del Cusco a Lima
    TGP confirmó que ya culminó la reparación del tramo afectado del gasoducto que trae el gas del Cusco a Lima

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.