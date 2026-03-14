Gas restablecido, El Comercio realizará importante cobertura de los Óscar, congresista Espinoza envuelto en agresión

En el Semáforo de este viernes 13 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el presidente Balcázar anunció que hoy se restablece totalmente el suministro de gas natural tras la fuga en Camisea; segundo, El Comercio realizará este domingo una cobertura especial multiplataforma de los premios Óscar, que incluye una transmisión en YouTube desde las 5 p.m.; finalmente, el ciudadano Aldo Robles y el congresista Darwin Espinoza se denunciaron mutuamente por agresión tras un altercado en San Borja.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Restablecimiento del suministro de gas

El presidente José María Balcázar anunció ayer que el suministro de gas natural para todos los sectores estará “completamente restablecido” hoy, lo cual es una muy buena noticia ante la crisis energética en el país por la fuga del ducto de Camisea a inicios de este mes. En las estaciones de servicios de Lima y el Callao ya desde ayer se habilitó el suministro de gas natural para los vehículos livianos. Ahora lo que toca, sobre todo al Estado, es encontrar alternativas para que algo así no vuelva a suceder.

🟢 Una cobertura especial por los premios Óscar

Para mañana domingo, El Comercio ha preparado una cobertura especial de la edición 98 de los premios Óscar. Desde las 5 p.m., en el canal de YouTube de este Diario, se hará una transmisión en vivo de la popular ceremonia. Habrá un panel con especialistas que comentarán los ‘outfits’ de los famosos que pasarán por la alfombra roja, así como un minuto a minuto con los detalles de la ceremonia. Además, en nuestras ediciones digital e impresa encontrará información del Óscar.

🔴 Ciudadano denunció que Darwin Espinoza lo agredió

Un ciudadano identificado como Aldo Sebastián Robles denunció que el miércoles fue agredido por el congresista Darwin Espinoza (ahora en Podemos pero que fue elegido por Acción Popular). Los hechos ocurrieron en un centro comercial de San Borja en un contexto en el que Robles se acercó al parlamentario para increparle por su gestión en el Legislativo. El ciudadano requirió atención médica por la gresca. En tanto, Espinoza denunció a Robles por agresión.